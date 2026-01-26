UEFA nie miała litości. Trzy polskie kluby ukarane

"Informujemy, że decyzją UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body Afimico Pululu został zawieszony na jeden mecz w rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA za czerwoną kartkę obejrzaną podczas meczu z AZ Alkmaar. W związku z tym nasz napastnik będzie pauzował w pierwszym starciu fazy play-off przeciwko Fiorentinie (19.02 w Białymstoku)" - taki komunikat w sprawie decyzji UEFA o ukaraniu angolskiego piłkarza pojawił się w poniedziałek 26 stycznia na oficjalnych profilach Jagiellonii Białystok, o czym pisaliśmy na Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia straciła swoją markę? Kosecki: W tej chwili jest rozpoznawalna tylko dzięki nim!

Polskie kluby trafiły pod lupę UEFA. Nie unikną kar

To jednak nie jedyna decyzja europejskiej federacji uderzająca w polskie kluby. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA (CEDB) postanowiła przyjrzeć się incydentom, które miały miejsce na poszczególnych stadionach podczas grudniowych spotkań Ligi Konferencji.

Jagiellonia, oprócz pauzy Afimico Pululu, ukarana została grzywną w wysokości 20 tys. euro. Powodem było złamanie artykułu 38. Regulaminu Bezpieczeństwa i Ochrony UEFA podczas domowego starcia z Rayo Vallecano (1:2). Konkretnie mowa o blokowaniu ciągów komunikacyjnych dla kibiców. Z tego samego tytułu do odpowiedzialności pociągnięty został Lech Poznań. "Kolejorz" za identyczny incydent podczas meczu przeciwko 1.FSV Mainz 05 (1:1) będzie musiał zapłacić 14 tys. euro.

Raków Częstochowa z kolei został ukarany zawieszeniem dla doradcy zarządu, Artura Płatka. Powodem takiej decyzji UEFA jest "niesportowe zachowanie" 54-latka. Europejska federacja nie poinformowała, o jaki konkretnie incydent chodzi. Kara będzie obowiązywać przez jedno spotkanie, a jej wykonanie zawieszono na roczny okres próbny.

Drużyny z Ekstraklasy wrócą do gry w europejskich pucharach 19 lutego. Lech zmierzy się w dwumeczu z fińskim Kuopionem Palloseura, a Jagiellonia zagra z Fiorentiną. Na mecze z udziałem Rakowa poczekamy do marca, gdyż "Medaliki" awansowały bezpośrednio do 1/8 finału, zajmując drugie miejsce w fazie ligowej.

Zobacz też: Wielki powrót do Ekstraklasy. Media: Oto następca Pietuszewskiego