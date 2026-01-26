Kompletny absurd w Chinach! W roli głównej... Marek Papszun

Gino Lettieri wrócił do świadomości polskich kibiców w październiku ubiegłego roku. Włoski szkoleniowiec objął pierwszoligową Wieczystą Kraków. Na tym stanowisku wytrwał jednak niecały miesiąc - w trzech meczach pod jego wodzą małopolski klub zdobył tylko jeden punkt i stracił aż dziewięć goli. Gwoździem do trumny była porażka 2:3 z Miedzią Legnica, po której poinformowano o rozstaniu z Lettierim.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Absurdalna pomyłka Chińczyków. Czyje osiągnięcia przypisali Lettieriemu?

Teraz trener, który od listopada pozostawał bezrobotny, wrócił na karuzelę trenerską. Kolejnym wyzwaniem w jego karierze będzie powrót do chińskiej ekstraklasy ze spadkowiczem, drużyną Meizhou Hakka, o czym klub poinformował w poniedziałek 26 stycznia. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kompletnie pogmatwano osiągnięcia Lettierego, którego pomylono najpewniej z Markiem Papszunem.

- Chińczycy napisali, że Włoch pracował w latach 2017-2019 w Rakowie Częstochowa, z którym wygrał Puchar Polski i awansował do Ligi Europy - czytamy na profilu Piłkarskie Państwo Środka na portalu X.

Z tym że pomyłek jest więcej, niż mogłoby się wydawać. Po pierwsze - i najbardziej oczywiste - Lettieri w latach 2017-2019 był trenerem Korony Kielce. Raków z kolei pierwszy Puchar Polski zgarnął w sezonie 2021/22. W okresie wymienionym przez Meizhou Hakka, krajowe trofeum w Polsce padało łupem Arki Gdynia, Legii Warszawa i Lechii Gdańsk. No i kwestia awansu do Ligi Europy z "Medalikami" - uczynił to Dawid Szwarga, a nie Papszun - i to w kampanii 23/24. Prawdziwe pomieszanie z poplątaniem.

Sezon chińskiej CSL zakończył się w listopadzie ubiegłego roku. Nowy klub Lettierego zajął przedostatnie, 15. miejsce i pożegnał się z elitą. Gorzej prezentowali się jedynie piłkarze FC Changchun Yatai.

Zobacz też: Znany Włoch ogłosił ws. Zielińskiego. "Tego wcześniej nie widzieliśmy"