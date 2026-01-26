Masakra po meczu. Otworzyli ogień do kibiców

Do tragedii doszło w Salamance, mieście, w którym znajdują się liczne atrakcje turystyczne oraz państwowa rafineria naftowa spółki Pemex. Miejscowością zamieszkiwaną przez 160 tys. osób często wstrząsają krwawe i wyjątkowo brutalne ataki gangów - w zeszłą sobotę wieczorem na jednej z ulic znaleziono cztery worki zawierające szczątki ludzkie. Władze Salamanki nie ukrywają, że na terenie miasta działają zorganizowane grupy przestępcze. To najprawdopodobniej one stoją za masakrą po meczu piłkarskim.

Masakra w Meksyku. Uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień do kibiców

Do ataku doszło w niedzielę. Uzbrojeni mężczyźni wtargnęli na boisko po zakończeniu meczu i otworzyli ogień do osób obecnych na stadionie. "Potwierdzono śmierć 11 osób. Dziesięć z nich zginęło na miejscu, a jedna podczas udzielania pomocy medycznej w szpitalu" – poinformowały władze. "Ponadto 12 osób zostało rannych w wyniku strzelaniny, w tym jedna kobieta i jeden nieletni" – dodano w komunikacie. Według władz miejskich, siły bezpieczeństwa zostały wysłane, aby znaleźć sprawców ataku.

Meksykański magazyn „Proceso" powiadomił, powołując się na osoby obecne na miejscu zdarzenia, że napastnicy oddali ponad sto strzałów. Prokuratura generalna stanu Guanajuato, w którym znajduje się Salamanka, poinformowała, że w sprawie ataku wszczęto dochodzenie. W oświadczeniu prokuratury napisano, że koordynuje ona działania z władzami miejskimi, stanowymi i federalnymi w celu wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie, ochrony jego mieszkańców i znalezienia prawdopodobnych sprawców.

Burmistrz Salamanki stwierdził, że za ten atak odpowiadają gangi działające na terenie miasta. W stanie Guanajuato, na terenie którego znajduje się miasto, działa kartel Santa Rosa de Lima i Jalisco Nueva Generación (CJNG), jeden z najpotężniejszych w Meksyku.

Masakra na stadionie to nie jedyny atak, którego dokonano w ostatnich dniach w okolicach Salamanki. „Wczoraj (w sobotę) w miejscowości Cuatro de Altamira zamordowano pięć osób, a kolejną zamordowano w San Vicente de Flores" – powiedział burmistrz Salamanki w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. W zeszłym tygodniu włodarz tego miasta poinformował o "zagrożeniu wybuchem ładunku wybuchowego przy bramie rafinerii Pemex".

- Przechodzimy przez trudny moment (...) Grupy przestępcze próbują podporządkować sobie władzę, ale im się to nie uda – podkreślił burmistrz Salamanki.

Stan Guanajuato jest centrum przemysłowym, w którym znajdują się fabryki samochodów i liczne atrakcje turystyczne. Według ekspertów, kilka zorganizowanych grup przestępczych walczy o kontrolę nad tamtejszym handlem narkotykami i kradzieżą paliwa.