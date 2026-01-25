Bohater Euro 2012 wrócił na boisko! 39 lat i taki występ

Przemysław Tytoń był jednym z najjaśniejszych punktów reprezentacji Polski podczas Euro 2012. W meczu otwarcia przeciwko Grecji wszedł na boisko po tym, jak Wojciech Szczęsny otrzymał czerwoną kartkę po sprokurowaniu rzutu karnego. Tytoń obronił "jedenastkę", ale jego postawa nie była wystarczająca i podopieczni Franciszka Smudy zakończyli udział w domowym turnieju na fazie grupowej.
39-letni obecnie bramkarz w reprezentacji wystąpił czternastokrotnie. W kadrze miał klasowych rywali - Szczęsny, Artur Boruc, czy Łukasz Fabiański należą do czołowych golkiperów reprezentacji w XXI wieku. Tytoń poza trzema występami na Euro również trzykrotnie zagrał w eliminacjach do mistrzostw świata w Brazylii, broniąc między innymi w remisowym starciu z Anglikami.
Od kilku lat Przemysław Tytoń jest zawodnikiem Twente Enschede, jednak z reguły jest rezerwowym. Ostatni mecz w lidze Tytoń rozegrał w maju zeszłego roku - w finale baraży o miejsce w Lidze Konferencji Twente uległo AZ Alkmaar. W tym sezonie podstawowym bramkarzem holenderskiej drużyny jest Lars Unnerstall, jednak w obliczu kontuzji szansę otrzymał Polak.
W domowym meczu z plasującym się w dolnej połowie tabeli Excelsiorem Rotterdam Twente było faworytem i zdecydowanie przeważało przez znaczną część spotkania. Nie udało się jednak choć raz pokonać bramkarza gości. Trener John van den Brom nie mógł być zadowolony widząc słabą skuteczność swoich piłkarzy.
W sobotę czyste konto zachował również Tytoń, jednak były reprezentant Polski nie miał dużo pracy. Do interwencji zmuszony został tylko raz - w doliczonym czasie pierwszej połowy obronił strzał głową Mike'a van Duinena. Piłkarzem Excelsioru jest Szymon Włodarczyk. Napastnik spędził cały mecz na ławce rezerwowych.
Kariera Tytonia jest niezwykle bogata. Rozpoczął ją w Górniku Łęczna, skąd trafił do Rody Kerkrade. Po 2,5 roku wywalczył sobie grę w pierwszym składzie, a swoją postawą zapracował na transfer do PSV Eindhoven. Tam głównie pełnił rolę rezerwowego, zaliczając 24 mecze ligowe w trzy sezony. Następnie było Elche, Stuttgart oraz Deportivo la Coruna. W 2019 roku przyszedł czas na Cincinnati, a w marcu 2022 trafił do Ajaxu - aż trzech bramkarzy tej drużyny odniosło poważne kontuzje.
Z Amsterdamu przeszedł do Twente, którego barwy reprezentuje do dziś. W Enschede również jest rezerwowym. Przez 5,5 roku rozegrał ledwie 11 spotkań. Po 20. kolejce bieżącego sezonu Eredivisie Twente ma na koncie 30 punktów. Zajmuje szóste miejsce, premiowane grą w barażach o udział w europejskich pucharach.