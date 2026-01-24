Wielkie wyróżnienie dla Roberta Lewandowskiego. Po raz 13. w karierze

Gala Tygodnika "Piłka Nożna" to jak co roku moment na podsumowanie ostatnich 12 miesięcy w polskiej piłce. Wydarzenie organizowane jest od 1973 r. Początkowo w jego trakcie wyróżnienia otrzymywali piłkarz, trener i odkrycie roku. Z czasem lista kategorii zaczęła się wydłużać. Podczas tegorocznej gali było ich aż dziewięć.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o zwolnieniu Urbana: To było dla mnie strasznym ciosem

Oto wyróżnieni na Gali Tygodnika "Piłka Nożna". Oni zgarnęli nagrody

Tytułu piłkarza roku bronił Robert Lewandowski, który w sumie zdobywał go aż 12 razy. Z kolei piłkarką roku poprzednio została Ewa Pajor. O wynikach plebiscytu decydowały nie głosy kibiców, ale członków kapituły pochodzących ze środowiska piłkarskiego. Zanim jednak dowiedzieliśmy się, czy kapitanowie naszej męskiej i kobiecej reprezentacji zwyciężą i tym razem, statuetki odebrali inni laureaci.

Jako pierwszego wyróżniono "pierwszoligowca roku". Został nim Angel Rodado. Napastnik Wisły Kraków i król strzelców poprzedniego sezonu I ligi jako jedyny w historii plebiscytu otrzymał tę nagrodę drugi rok z rzędu. Jeśli chodzi o rozgrywki Ekstraklasy, przyznano dwie statuetki - dla obcokrajowca i ligowca roku. Ta pierwsza trafiła do kapitana Lecha Poznań - Mikaela Ishaka, drugą zaś z rąk selekcjonera Jana Urbana odebrał Bartosz Nowak. Zwycięstwo pomocnika GKS-u Katowice było dość zaskakujące, tym bardziej że pokonał samego Kamila Grosickiego.

Wszystko jasne! Znamy piłkarza i piłkarkę roku

W dalszej części gali przyznano nagrodę specjalną - dla odkrycia roku w piłce kobiecej. Sięgnęła po nią Paulina Tomasiak - zawodniczka Górnika Łęczna i reprezentacji Polski. Drużyną roku został aktualny mistrz Polski Lech Poznań. Jedna z najważniejszych statuetek - dla piłkarki roku - zgodnie z oczekiwaniami trafiła zaś do Ewy Pajor. W imieniu zawodniczki odebrała ją selekcjonerka reprezentacji Polski, Nina Patalon. - Rok 2025 był dla mnie i całej kobiecej piłki w Polsce bardzo wyjątkowy. Po wielu latach oczekiwań zrealizowaliśmy nasz cel i spełniliśmy nasze marzenia. Dziękuję wszystkim tym, którzy w ostatnich latach przyczynili się do rozwoju kobiecej piłki. Mam nadzieję, że podczas tych mistrzostw oglądało nas mnóstwo małych dziewczynek i chłopców, inspirowało się naszą grą i motywowało do tego, by dalej grać z tę piękną piłkę - mówiła Pajor na specjalnie przygotowanym nagraniu, nawiązując do ubiegłorocznego Euro.

Dość wyrównana wydawała się rywalizacja w kategorii "odkrycie roku". Wyróżnienie otrzymał Jan Ziółkowski, który okazał się lepszy od Oskara Pietuszewskiego i Sławomira Abramowicza. Podobnie było w przypadku "trenera roku". Drugi rok z rzędu został nim Adrian Siemieniec, mimo że miał mocną konkurencję w postaci Jerzego Brzęczka i Mariusza Misiury.

Ostatnią kategorią był oczywiście "piłkarz roku". Wśród nominowanych znaleźli się Matty Cash, Jakub Kamiński oraz Robert Lewandowski. Po raz 13. w karierze statuetkę zdobył Robert Lewandowski.

Wyniki gali tygodnika "Piłka Nożna":

Pierwszoligowiec roku

Nominowani: Marcin Flis (Pogoń Siedlce), Angel Rodado (Wisła Kraków), Łukasz Zjawiński (Polonia Warszawa)

Zwycięzca: Angel Rodado

Obcokrajowiec roku

Nominowani: Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa), Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Mikael Ishak (Lech Poznań)

Zwycięzca: Mikael Ishak

Ligowiec roku

Nominowani: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jan Grzesik (Radomiak Radom), Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Zwycięzca: Bartosz Nowak

Odkrycie roku w piłce nożnej kobiet

Zwyciężczyni: Paulina Tomasiak

Drużyna roku

Nominowani: Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Raków Częstochowa

Zwycięzca: Lech Poznań

Piłkarka roku

Nominowane: Ewelina Kamczyk (FC Fleury 91), Natalia Padilla-Bidas (Sevilla FC / FC Bayern), Ewa Pajor (FC Barcelona)

Zwyciężczyni: Ewa Pajor

Odkrycie roku

Nominowani: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok), Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Białystok), Jan Ziółkowski (Legia Warszawa / AS Roma)

Zwycięzca: Jan Ziółkowski

Trener roku

Nominowani:Jerzy Brzęczek (Reprezentacja Polski do lat 21), Mariusz Misiura (Wisła Płock), Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok)

Zwycięzca: Adrian Siemieniec

Piłkarz roku