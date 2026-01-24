Nagle padły takie słowa o zwolnieniu Urbana. "Straszny cios"

Jan Urban, zanim objął reprezentację Polski, miał w swojej karierze trenerskiej bogate CV. Prowadził bowiem takie kluby jak: Osasuna, Lech Poznań, Legia Warszawa, Śląsk Wrocław czy Górnik Zabrze.

Jakub Kosecki szczerze o zwolnieniu Jana Urbana: To było dla mnie strasznym ciosem

Najlepszą średnią punktową z tych klubów Jan Urban miał w Legii Warszawa, w której pracował dwa razy - od czerwca 2007 do marca 2010 roku oraz od maja 2012 do grudnia 2013. Najpierw zdobywał 1,95 punktu na mecz, a podczas drugiego okresu pracy w stolicy - 1,91. Urban z warszawskim klubem dwa razy zdobył Puchar Polski (2008 i 2013) i raz mistrzostwo (2013). Zwolnienie Urbana w grudniu 2013 roku było zaskakujące, bo jego zespół był liderem polskiej ekstraklasy. Zastąpił go Norweg Henning Berg. Zwolnienie Urbana bardzo przeżył Jakub Kosecki.

- Było dla mnie wielkim ciosem, że zwolnili trenera Urbana, bo graliśmy w Lidze Europy i byliśmy na pierwszym miejscu w lidze z dużą przewagą. Głównym celem było zdobycie mistrzostwa i Pucharu Polski, co wtedy było dla nas normalnością. Poszedłem do trenera Urbana, bo miałem kontuzję i mówię do niego: Trenerze, nie dam rady, muszę zrobić operację. On odpowiedział, że jestem dla niego ważny, mam zrobić operację, zresetować się mentalnie i że będę u niego grał...Przyszedł jednak trener Berg, który kochał Henrika Ojamaę [grał w Legii w czasach Jakuba Koseckiego z sezonu 2012/2013 - red.] i wszystko się skończyło - powiedział Jakub Kosecki w programie To jest Sport.pl.

Legia Warszawa obecnie spisuje się w PKO BP Ekstraklasie fatalnie i po 18 kolejkach jest dopiero na przedostatnim miejscu w tabeli.

Warszawianie w pierwszym ligowym meczu w tym roku, w niedzielę 1 lutego (godz. 17.30), podejmą Koronę Kielce.

Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.