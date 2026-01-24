Najgłupsza czerwona kartka w historii? Nie do wiary, co zrobił Niemiec. "Hańba"

Mecz rozgrywany w ramach 19. kolejki tureckiej ekstraklasy od początku kontrolowali gospodarze z Trabzonu. Były klub Adriana Mierzejewskiego, Arkadiusza Głowackiego i braci Brożek swoją przewagę udokumentował jednak dopiero w drugiej połowie za sprawą trafienia Paula Onuachu. Goście wyrównali dzięki bramce zdobytej przez Fousseniego Diabate, a wynik spotkania na 2:1 dla Trabzonsporu w 84. minucie ustalił Ołeksandr Zubkow.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Wyleciał z boiska za... pospieszanie sędziego. Absurdalna sytuacja w Turcji

Najciekawsze wydarzenie tej rywalizacji miało jednak miejsce już po strzeleniu wszystkich goli. W 90. minucie odgwizdano rzut wolny dla Kasimpasy, a do piłki podszedł Kerem Demirbay. Niemiecki pomocnik pospieszał sędziego Alego Yilmaza, który pokazał, że gra ma być wznowiona na gwizdek. Zawodnik za wyraźne gestykulacje najpierw otrzymał żółtą kartkę, a gdy wygłosił pod nosem komentarz w kierunku arbitra, ten postanowił wyrzucić go z boiska.

W sieci momentalnie zawrzało. Włoski profil "Sottoporta" pisze na portalu X o tym, że już wcześniej byliśmy świadomi kar za "kradnięcie czasu". Nikt jednak nie był przygotowany na kartki za sugerowanie szybszego wznowienia gry. Swoją opinią podzielił się również były sędzia, Deniz Ates.

- Sposób, w jaki wyrzucono z boiska Kerema Demirbaya jest kwintesencją tureckiej piłki nożnej! Hańba! - grzmiał w swoim wpisie na X.

Swoje trzy grosze w wywiadzie pomeczowym dorzucił również szkoleniowiec Kasimpasy, Emre Belozoglu. Jego zdaniem, gdyby Demirbay był piłkarzem któregoś z czołowych klubów w Turcji, nie zostałby ukarany czerwoną kartką.

- W meczu z Galatasaray nie dali czerwonej kartki Torreirze. Nie dali czerwonej kartki dla Onuachu. Czy Kerem Demirbay zostałby tak samo potraktowany, gdyby miał na sobie koszulkę Galatasaray? - pytał wściekły trener, który w przeszłości reprezentował barwy właśnie "Galaty" czy Fenerbahce.

Zobacz też: Boniek nagle wbił szpilkę Lewandowskiemu i kadrze. "Stara śpiewka"