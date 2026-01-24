Niepokojące wieści przed barażami MŚ. Legendarny trener hospitalizowany

Mircea Lucescu od wielu lat pracuje na najwyższym poziomie. W przeszłości trenował m.in. Inter Mediolan (1999) czy Galatasaray (2000-2002), a najdłużej był w Szachtarze Donieck (2004-2016), z którym zdobył m.in. Puchar UEFA (2008/09), mając w składzie Mariusza Lewandowskiego. Od sierpnia 2024 r. jest selekcjonerem reprezentacji Rumunii, a właśnie pojawiły się bardzo niepokojące wieści dotyczące 80-latka.

Mircea Lucescu trafił do szpitala. "Poważne problemy zdrowotne"

"Były trener Dynama Kijów (2020-2023, dop. red.) pilnie hospitalizowany. Lucescu ma poważne problemy zdrowotne" - ogłosił ukraiński portal sport.ua, powołując się na doniesienia serwisu prosport.ro. Rumun trafił do szpitala w tym tygodniu i "jest pod stałą obserwacją lekarską".

Problemy zdrowotne doświadczonego trenera rozpoczęły się po świętach Bożego Narodzenia. "Dopadło go silne przeziębienie, które następnie doprowadziło do powikłań z sercem, narządem, z którym wcześniej miał problemy" - czytamy. Do szpitala trafił, gdyż wcześniejsze intensywne leczenie nie przyniosło efektów, jego stan wręcz się pogorszył.

Główny zainteresowany potwierdził te doniesienia. - Jestem w szpitalu, to prawda. Byłem w szpitalu przez jakiś czas, na początku roku, a potem mnie wypisali. Jednak złapałem ciężką grypę i znowu musiałem trafić do szpitala, bo miałem wysoką gorączkę, 39 stopni. Jestem pod opieką lekarzy, mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję - powiedział w rozmowie z portalem golazo.ro.

Mircea Lucescu hospitalizowany, a reprezentacja Rumunii niedługo zagra baraże o mundial

80-latek chce jak najszybciej wrócić do zdrowia również dlatego, że w marcu reprezentację Rumunii czekają baraże o mistrzostwa świata 2026. W półfinale zagra ona na wyjeździe z Turcją, a w ewentualnym finale ze Słowacją lub Kosowem, także na wyjeździe.

Dla Mircei Lucescu ewentualny wyjazd na mundial byłby pierwszym w karierze. W przeszłości nie udało mu się awansować na turniej z Turcją (2017-2019) oraz Rumunią (1981-1986), tę drugą poprowadził za to na Euro 1984 (remis i dwie porażki w fazie grupowej), co było dla niej debiutem na mistrzostwach Europy.