Rok i koniec! Tak reprezentant Polski okazał się transferowym niewypałem

Przygoda Mateusza Bogusza z Cruz Azul dobiega końca. 24-latek trafił do Meksyku w styczniu 2025 roku, gdzie miał być jedną z gwiazd. Jednak czas pokazał, że nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W ostatnim czasie przestał grać, co sprawiło, że stracił miejsce w kadrze Jana Urbana. W związku z tym zaczęto mówić, że Polak rozstanie się z zespołem. Niedawno Fabrizio Romano przekazał, iż "Houston Dynamo osiągnęło porozumienie w sprawie transferu Mateusza Bogusza. Umowa sfinalizowana" - napisał w serwisie X.

Meksykański dziennikarz wyjaśnia sytuację z Boguszem

Głośno zrobiło się o sytuacji Mateusza Bogusza, kiedy jako jedyny nie stawił się na zgrupowaniu 30 grudnia. Lokalne media informowały, że miał to zrobić samowolnie, co skutkowało zawieszeniem.

Dziennikarze WP SportowychFaktów porozmawiali nt. polskiego zawodnika z meksykańskim dziennikarzem Irvingiem Chavezem. - Jego nieobecność na obozie przygotowawczym była postrzegana jako sposób na wywarcie presji na klub, by pozwolono mu odejść. Był to ciężki cios dla kibiców, ponieważ mimo że nie dostawał zbyt wielu minut, postrzegano go jako zawodnika o wysokiej jakości, który może w każdej chwili może eksplodować z formą - stwierdził.

Media: Ten transfer to krok w tył dla Bogusza

Według relacji dziennikarza Bogusz był głównym kandydatem do odejścia, ale po transferach innych dwóch pomocników - Ignacio Rivero i Lorenzo Faravellego sytuacja miała się zmienić. - Albo zatrzymać go, by uniknąć osłabienia zespołu, albo sprzedać za kwotę porównywalną z tą, którą zapłacili. Podobno klub obiecywał mu więcej czasu gry, ale jego chęć odejścia nigdy nie zmalała - podkreślił.

Czy powrót do USA jest dobry dla Mateusza Bogusza? Według Chaveza - tak, ale z drugiej strony dziennikarz uważa, że "przejście do tej drużyny MLS to dla niego krok w tył". - To skromny klub zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej, podczas gdy Cruz Azul to drużyna, która zazwyczaj gra w finałach. (...) Uważam, że to krok wstecz, ale konieczny w obecnych okolicznościach. (...) Myślę więc, że musi to zrobić, aby spróbować odbudować swoją karierę - zakończył.