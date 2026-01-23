O Infantino jest głośno. Znów przynosi wstyd FIFA

Gianni Infantino pojawił się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, w Szwajcarii. Podczas wydarzenia wrócił wspomnieniami do Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Prezes FIFA stwierdził, że impreza była wyjątkowa, bo nie aresztowano żadnego brytyjskiego kibica.

"Po raz pierwszy w historii żaden Brytyjczyk nie został aresztowany podczas mistrzostw świata. Wyobraźcie sobie! To coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego" - powiedział Infantino, cytowany przez "The Times".

Football Supporters' Association mocno zareagowało na żart Infantino. "Powinien się skupić na tanich biletach"

Żart Infantino spotkał się z reakcją Football Supporters' Association. Brytyjskie stowarzyszenie kibicowskie stwierdziło, że żart prezydenta FIFA był nie na miejscu, a Włoch zamiast docinek w stronę Brytyjczyków powinien się skupić na produkcji tanich biletów na tegoroczne mistrzostwa świata. Ceny wejściówek od samego początku wywołują duże kontrowersje.

"Pan Infantino zamiast robić sobie żarty z naszych kibiców, powinien skupić się na tanich biletach" - odpowiadają brytyjscy kibice, cytowani przez "The Times".

Bilety na mundial będą kosztować tysiące dolarów

Ceny biletów na tegoroczny mundial budzą ogromne kontrowersje. FIFA udostępniła niewielką liczbę wejściówek w cenie 60 dolarów, na każdy mecz. Większość biletów ma kosztować ponad 4000 dolarów.

"Bilety nie są tanie. Byłem w szoku, że są takie drogie. Najmocniej krytykowali je Niemcy i Francuzi, którzy teraz kupują najwięcej wejściówek od razu po Amerykanach" - stwierdził Infantino, cytowany przez "The Times".

XXIII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. W meczu otwarcia 11 czerwca Meksyk zagra z Republiką Południowej Afryki.