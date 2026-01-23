To będzie nowy klub Lewandowskiego? "Projekt wykracza daleko poza piłkę"

O zainteresowaniu osobą Lewandowskiego przez kluby Saudi Pro League mówiło się jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. Polak jednak konsekwentnie utrzymywał, że skupia się na grze w barwach "Dumy Katalonii" i pragnie wypełnić kontrakt. Ten dobiega końca w czerwcu 2026 roku. Wprawdzie jest w nim zawarta opcja przedłużenia, ale nie wiadomo, czy klub będzie chciał z niej skorzystać. Innymi słowy, za nieco ponad pięć miesięcy 37-latek może stać się wolnym zawodnikiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski trafi do MLS? Kosecki: Często to powtarzał, na pewno ma plan

"Chicago FC to jeden z klubów MLS, który interesuje się Lewandowskim, natomiast saudyjskie kluby Al-Ittihad i Al-Shabab monitorują sytuację. Klub Diriyah FC również mógłby być brany pod uwagę, ale wszelkie starania zależą od jego awansu do Saudi Pro League. [...] W obecnej sytuacji niemożliwe jest, aby Diriyah kontaktowało się z Lewandowskim, dopóki klub pozostaje w drugiej lidze saudyjskiej, jednak kompetentne źródła saudyjskie jasno dały do zrozumienia, że Diriyah otrzyma znaczny budżet, jeśli awansuje do Saudi Pro League, ze względu na wagę projektu, który wykracza daleko poza piłkę nożną" - napisał Ben Jacobs.

Nie tylko Lewandowski. Największe gwiazdy kuszone przez Saudi Pro League

Polak jest jednym z głównych, ale nie jedynym celem transferowym ambitnego projektu obsadzenia ligi saudyjskiej jeszcze większą liczbą znanych piłkarzy. Wśród najbardziej znanych nazwisk znajdują się tacy piłkarze, jak Mohamed Salah, który w tym roku miewa swoje problemy w Liverpoolu, czy też Bruno Fernandes. Gwiazdor Manchesteru United ma kontrakt ważny do 2027 roku, lecz jest już po trzydziestce, więc to jego szansa na ostatni wielki transfer. W następnym roku wygasa też umowa Viniciusa Juniora w Realu, a Arabowie już kusili go pięcioletnią umową wartą co najmniej miliard euro.

Na liście potencjalnych wzmocnień Saudi Pro League znajdują się też Gabriel Martinelli (Arsenal), Casemiro (Manchester United) czy Amadou Onana i Youri Tielemans (obaj Aston Villa). Ciekawe, ilu z tych piłkarzy rzeczywiście uda się pozyskać przez szejków.