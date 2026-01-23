W Polsce był gwiazdą. Zaliczył ogromny zjazd. "Nie możemy mu ufać"

Samsunspor rozgrywa rozczarowujący sezon. Zajmuje dopiero siódmą lokatę w lidze i do lidera, Galatasaray Stambuł, traci już 17 punktów. Niewiele mniej dzieli go od podium, bo aż 12 "oczek". Nic więc dziwnego, że klub planuje wzmocnienia. Kilku zawodników już dołączyło do drużyny. A wkrótce mogą pojawić się kolejni. Ta sytuacja z pewnością martwi szczególnie jednego zawodnika. Już od wielu tygodni pozostaje poza placem gry, a miał być wielką gwiazdą w Turcji!

Afonso Sousa z kłopotami w Turcji. Media mówią wprost o słabnącym zaufaniu

Mowa o Afonso Sousie. Latem przeniósł się do Samsunsporu z Lecha Poznań, ale jak dotąd rozegrał ledwie pięć spotkań. W tym czasie tylko raz zapisał się w protokole meczowym - zaliczył asystę. Na drodze do regularnej gry stanęły kontuzje. Przez nie opuścił już 21 spotkań. I jak na razie szans powrotu nie widać. Nieustanna absencja sprawia też, że traci zaufanie, o czym donosi Burak Eren na X.

Turek napisał o działaniach transferowych Samsunsporu, dodając informacje o Sousie. "Musimy pozyskać lewego obrońcę. Powinien być lokalnym piłkarzem, ale nie ma alternatywy. Dołączył Umut Meras, odszedł Soner Gonul, ale to niewiele zmienia. Co więcej, nie możemy też ufać drużynie z Ntchamą i Afonso Sousą" - czytamy. Niewykluczone, że wkrótce w klubie pojawi się bezpośredni konkurent dla portugalskiego piłkarza.

W Polsce grał regularnie

Transfer do Turcji miał być krokiem naprzód dla Sousy, a okazał się wielkim rozczarowaniem. Przynajmniej póki co. Gwiazdą nie jest, a taki status miał w Polsce. Grał w Lechu od 2022 roku. W tym czasie wystąpił w 91 oficjalnych spotkaniach, zdobywając 20 bramek i 11 asyst. Razem z drużyną wywalczył mistrzostwo Polski.

"Rodzino Lecha... po trzech niezapomnianych latach pora się pożegnać. Ten klub... to miasto... powitaliście mnie jako nieznajomego i sprawiliście, że czułem się jak w domu. Dzieliliśmy wspaniałe chwile. Część z nich była dla nas testem, ale to sprawiło, że nasza więź stała się mocniejsza. Poprzedni sezon? To była czysta magia. Podniesienie z wami trofeum za wygraną w Ekstraklasie - to na zawsze będzie największy zaszczyt w mojej karierze. Mieć udział w odzyskaniu tytułu mistrzowskiego dla Poznania... to duma, której nigdy nie zapomnę" - pisał Sousa, żegnając się z Polską.