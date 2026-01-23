Ciężary Urbana. W reprezentacji czegoś takiego nie było od lat

Do barażów mundialu pozostają zaledwie dwa miesiące. Jedną z ciekawszych decyzji, jaką będzie musiał podjąć Jan Urban, będzie ta dotycząca wyboru podstawowego bramkarza. Problemów między słupkami może nie mamy, ale klarownego numeru jeden, po raz pierwszy od dawna, też nie. Łukasz Skorupski właśnie wrócił do gry po dwumiesięcznej kontuzji, ale w pierwszym występie popełnił koszmarny błąd. Kamil Grabara broni w Wolfsburgu regularnie, ale raptem tydzień temu wpuścił aż osiem goli w meczu z Bayernem Monachium. Z kolei Bartłomiej Drągowski zimą zdecydował się zmienić klub i wrócić do Ekstraklasy. Wiosną będzie bronił w Widzewie.

Goście programu "To jest Sport.pl" - Jakub Kosecki, Daniel Łukasik i Piotr Żelazny - podpowiedzą selekcjonerowi, na kogo i dlaczego, powinien postawić. Porozmawiają też o kończącej się fazie ligowej Ligi Mistrzów - o zaskoczeniach i odczuciach wobec całego formatu, który został wprowadzony w 2024 r. Omówią też najważniejsze wydarzenia przed wznowieniem sezonu Ekstraklasy.

Początek o godz. 13.00.