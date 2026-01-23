Powrót na stronę główną

Ciężary Urbana. W reprezentacji czegoś takiego nie było od lat

Dawid Szymczak
Łukasz Skorupski wrócił do bramki Bolonii i popełnił olbrzymi błąd, co tylko rozpala dyskusję, kto powinien być podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski w barażowych meczach. O tym, a także o zreformowanej Lidze Mistrzów i wracającej do gry Ekstraklasie porozmawiamy w programie "To jest Sport.pl". Gośćmi w studiu będą byli piłkarze Legii - Jakub Kosecki i Daniel Łukasik oraz dziennikarz Piotr Żelazny.
>Jan Urban nowym selekcjonerem pilkarskiej reprezentacji Polski
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Do barażów mundialu pozostają zaledwie dwa miesiące. Jedną z ciekawszych decyzji, jaką będzie musiał podjąć Jan Urban, będzie ta dotycząca wyboru podstawowego bramkarza. Problemów między słupkami może nie mamy, ale klarownego numeru jeden, po raz pierwszy od dawna, też nie. Łukasz Skorupski właśnie wrócił do gry po dwumiesięcznej kontuzji, ale w pierwszym występie popełnił koszmarny błąd. Kamil Grabara broni w Wolfsburgu regularnie, ale raptem tydzień temu wpuścił aż osiem goli w meczu z Bayernem Monachium. Z kolei Bartłomiej Drągowski zimą zdecydował się zmienić klub i wrócić do Ekstraklasy. Wiosną będzie bronił w Widzewie. 

Goście programu "To jest Sport.pl" - Jakub Kosecki, Daniel Łukasik i Piotr Żelazny - podpowiedzą selekcjonerowi, na kogo i dlaczego, powinien postawić. Porozmawiają też o kończącej się fazie ligowej Ligi Mistrzów - o zaskoczeniach i odczuciach wobec całego formatu, który został wprowadzony w 2024 r. Omówią też najważniejsze wydarzenia przed wznowieniem sezonu Ekstraklasy. 

Początek o godz. 13.00. 

 
Dawid Szymczak

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!