Zdradziła biznesmena z Fabregasem. Oto różnica wieku między nimi

Obecnie Cesc Fabregas odnosi sukcesy w karierze trenerskiej, prowadząc młode Como do świetnych wyników w Serie A. W pierwszej dekadzie XXI wieku był jednak kojarzony jako jeden z największych talentów w świecie futbolu. Już jako nastolatek regularnie grał w pierwszej jedenastce Arsenalu, a z czasem stał się obsesją FC Barcelony. Hiszpański gigant próbował sprowadzić go przez lata i wreszcie dopiął swego latem 2011 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

To miłość Fabregasa. Wywołali szok

W 2011 roku o Fabregasie było jednak głośno nie tylko z powodów piłkarskich. Media plotkarskie żyły jego romansem z 12 lat starszą Daniellą Semaan. Mieli poznać się dwa lata wcześniej, w jednej z londyńskich restauracji. Wówczas Hiszpan był jeszcze w związku z sympatią z czasów szkolnych, Carlą. Pochodząca z Libanu modelka znajdowała się natomiast w małżeństwie. Od 1998 roku była żoną milionera Eliego Taktouka, z którym miała dwójkę dzieci.

ZOBACZ TEŻ: Hiszpania od rana trąbi o Lewandowskim. Oto powód

Informacje o romansie Fabregasa wywołały oczywiście szok, ale jak się okazało: Hiszpan traktował swoją nową relację śmiertelnie poważnie. W kwietniu 2011 roku rozstał się poprzednią dziewczyną, a dwa miesiące później po raz pierwszy został publicznie dostrzeżony z Semaan. To zaskoczyło męża modelki, który nic nie wiedział, że jego partnerka w ogóle zna się z popularnym piłkarzem. W 2012 roku doszło do rozwodu Semann oraz Taktouka.

- Przez kilka miesięcy byłem w kompletnym szoku - wspominał biznesmen w rozmowie z "The Sun". Wypierałem to, ale też nigdy nie chciałem, żeby do mnie wróciła. W chwili, gdy zobaczyłem te zdjęcia, poczułem się zniesmaczony i po prostu odciąłem się od wszelkich emocji. Kiedy to się stało, staraliśmy się o kolejne dziecko. On (Fabregas) ma 25 lat i jest głupcem. Poszła za nim, ale zostawi go, gdy tylko skończą mu się pieniądze i sława. Nie jest Davidem Beckhamem - twierdził Libańczyk.

Okazało się jednak, że nowy związek Fabregasa przetrwał próbę czasu. Doczekał się z modelką trójki dzieci, a 2018 roku doszło do ich ślubu. Na weselu piłkarza w najlepsze bawił się m.in. Lionel Messi. "Dziesięć lat temu spotkałem kobietę moich marzeń […] Dziękuję Daniello za uczynienie mnie najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Bardzo cię kocham" - pisał Fabregas w okrągłą rocznicę związku z Daniellą Semaan.