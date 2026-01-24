Powrót na stronę główną

Zdradziła biznesmena z Fabregasem. Oto różnica wieku między nimi

Był czas, kiedy Cesc Fabregas zachwycał na boisku i szokował poza nim. W 2011 roku media dowiedziały się, że Hiszpan wdał się w romans z 12 lat starszą modelką Daniellą Semaan. Wzbudziło to olbrzymie kontrowersje, bo sympatia gwiazdy futbolu była wówczas żoną znanego biznesmena. Okazało się jednak, że doszło między nimi do czegoś więcej niż przelotnej miłości.
Daniella Semaan
Screen - Instagram

Obecnie Cesc Fabregas odnosi sukcesy w karierze trenerskiej, prowadząc młode Como do świetnych wyników w Serie A. W pierwszej dekadzie XXI wieku był jednak kojarzony jako jeden z największych talentów w świecie futbolu. Już jako nastolatek regularnie grał w pierwszej jedenastce Arsenalu, a z czasem stał się obsesją FC Barcelony. Hiszpański gigant próbował sprowadzić go przez lata i wreszcie dopiął swego latem 2011 roku.

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

To miłość Fabregasa. Wywołali szok

W 2011 roku o Fabregasie było jednak głośno nie tylko z powodów piłkarskich. Media plotkarskie żyły jego romansem z 12 lat starszą Daniellą Semaan. Mieli poznać się dwa lata wcześniej, w jednej z londyńskich restauracji. Wówczas Hiszpan był jeszcze w związku z sympatią z czasów szkolnych, Carlą. Pochodząca z Libanu modelka znajdowała się natomiast w małżeństwie. Od 1998 roku była żoną milionera Eliego Taktouka, z którym miała dwójkę dzieci.

ZOBACZ TEŻ: Hiszpania od rana trąbi o Lewandowskim. Oto powód

Informacje o romansie Fabregasa wywołały oczywiście szok, ale jak się okazało: Hiszpan traktował swoją nową relację śmiertelnie poważnie. W kwietniu 2011 roku rozstał się poprzednią dziewczyną, a dwa miesiące później po raz pierwszy został publicznie dostrzeżony z Semaan. To zaskoczyło męża modelki, który nic nie wiedział, że jego partnerka w ogóle zna się z popularnym piłkarzem. W 2012 roku doszło do rozwodu Semann oraz Taktouka.

- Przez kilka miesięcy byłem w kompletnym szoku - wspominał biznesmen w rozmowie z "The Sun". Wypierałem to, ale też nigdy nie chciałem, żeby do mnie wróciła. W chwili, gdy zobaczyłem te zdjęcia, poczułem się zniesmaczony i po prostu odciąłem się od wszelkich emocji. Kiedy to się stało, staraliśmy się o kolejne dziecko. On (Fabregas) ma 25 lat i jest głupcem. Poszła za nim, ale zostawi go, gdy tylko skończą mu się pieniądze i sława. Nie jest Davidem Beckhamem - twierdził Libańczyk.

Okazało się jednak, że nowy związek Fabregasa przetrwał próbę czasu. Doczekał się z modelką trójki dzieci, a 2018 roku doszło do ich ślubu. Na weselu piłkarza w najlepsze bawił się m.in. Lionel Messi. "Dziesięć lat temu spotkałem kobietę moich marzeń […] Dziękuję Daniello za uczynienie mnie najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Bardzo cię kocham" - pisał Fabregas w okrągłą rocznicę związku z Daniellą Semaan.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!