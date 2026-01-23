A jednak! Ronaldo zadecydował o końcu kariery. Padła konkretna data

- Sądzę, że jestem najbardziej kompletnym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek istniał. Jestem najbardziej wszechstronny. Dobrze gram głową, dobrze wykonuję stałe fragmenty gry, dobrze strzelam lewą nogą, jestem szybki, jestem silny, skaczę. (...) Nie widzę nikogo lepszego ode mnie. (...) Najlepszy w historii jestem ja. Koniec, kropka - mówił kilka miesięcy temu Cristiano Ronaldo. Natomiast w minioną środę strzelił gola numer 960. w zawodowej karierze, ale okazuje się, że już wkrótce jego licznik może się zatrzymać. To może być cios dla wielu kibiców.

Cristiano Ronaldo zakończy karierę? Dziennikarz ujawnia! To wydarzy się tego dnia

Jak donosi The Touchline na X, powołując się na informacje Bena Jacobsa z GiveMeSport, nadchodzący sezon będzie najpewniej ostatnim w karierze Ronaldo. "Cristiano Ronaldo może PRZEJŚĆ NA EMERYTURĘ w przyszłym roku, co potencjalnie zakończy jego karierę w Al-Nassr i legendarną karierę piłkarską" - czytamy. Tym samym jego największą i najpewniej ostatnią wielką imprezą w barwach Portugalii będą zbliżające się mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Drużyna wywalczyła bilet na mundial bezpośrednio w eliminacjach, a na turnieju zagra w fazie grupowej m.in. z Uzbekistanem i Kolumbią.

Celem Ronaldo jest oczywiście pomoc kadrze w zdobyciu mistrzostwa świata. Tylko tego trofeum brakuje mu w dorobku. A ten jest naprawdę imponujący, o czym pisze też profil The Touchline. "Zakończy karierę mając na koncie pięć Złotych Piłek. Pięciokrotnie wygrał Ligę Mistrzów, raz mistrzostwo Europy i wiele innych trofeów. Cztery razy zdobył Złotego Buta. Ma też najwięcej bramek w historii Ligi Mistrzów. Ma również najwięcej bramek w rywalizacji międzynarodowej w historii" - czytamy. A do tego już wkrótce może przekroczyć barierę 1000 goli w karierze. To także jeden z jego celów. Patrząc na formę, w jakiej się znajduje - 17 bramek w 20 spotkaniach tego sezonu - może tego dokonać już w kolejnej kampanii.

Ronaldo wciąż bez mistrzostwa w lidze saudyjskiej

Obecnie Al-Nassr plasuje się na drugiej lokacie w lidze saudyjskiej. Na koncie ma 37 punktów. To aż o siedem mniej od lidera, Al-Hilal. I musi też spoglądać za plecy. Na trzeciej pozycji jest Al-Ahli Dżudda z takim samym dorobkiem punktowym, co drużyna Ronaldo. Portugalczyk marzy o tym, by wywalczyć to ważne trofeum dla zespołu. Od kiedy dołączył do Al-Nassr, tego celu zrealizować mu się jeszcze nie udało.