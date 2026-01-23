Wielki powrót i jeszcze większy dylemat. Kibice nie są zgodni, co dalej ze Szczęsnym

Powrót Wojciecha Szczęsnego do zawodowego futbolu od początku wywołuje spore emocje. Tekst opisujący jego sytuację w FC Barcelonie, relacje z innymi bramkarzami oraz możliwe scenariusze na kolejne miesiące stał się impulsem do postawienia czytelnikom portalu Gazeta.pl pytania o dalszą drogę Polaka. Odpowiedzi pozwalają lepiej zrozumieć, czy kibice widzą dla niego przyszłość na boisku i jak oceniają jego obecne miejsce w drużynie. Sondę, której wyniki opisujemy, znajdziesz TUTAJ.

Większość nie chce końca kariery. Zaufanie do Szczęsnego wciąż jest bardzo duże

63,58 procent głosujących uznało, że Wojciech Szczęsny nie powinien kończyć kariery po sezonie 2025/26 (wynik z dnia 23.01.2026 roku). To wyraźny sygnał, że kibice nadal doceniają jego klasę sportową oraz ogromne doświadczenie, nawet jeśli obecnie nie zawsze pojawia się w wyjściowym składzie. Sam powrót po przerwie został odebrany jako przejaw ambicji i gotowości do rywalizacji. Podkreślane jest również znaczenie jego obecności poza boiskiem. Wieloletnia gra w czołowych ligach europejskich przekłada się na spokój w szatni i jakość treningów. Dla młodszych golkiperów takie wsparcie bywa równie cenne jak występy w meczach.

Głosów na "tak" też nie brakuje. Zmęczenie i wiek robią swoje

28,74 procent uczestników sondy uważa, że po obecnym sezonie Szczęsny powinien definitywnie zakończyć sportową karierę. Ten wynik pokazuje, że spora grupa kibiców dostrzega zagrożenia związane z dalszą grą po wielu latach intensywnej rywalizacji. Najczęściej pojawiają się argumenty dotyczące wieku oraz dużego obciążenia fizycznego. Część osób zwraca uwagę, że odejście w odpowiednim momencie pozwala zachować pozytywny obraz zawodnika. W ich ocenie zakończenie gry w tak renomowanym klubie jak Barcelona mogłoby być symbolicznym i godnym finałem piłkarskiej drogi.

Niezdecydowani czekają na rozwój wydarzeń. Wszystko zależy od kolejnych miesięcy

7,68 procent głosujących wybrało odpowiedź "nie mam zdania". Ta grupa pokazuje, że ostateczna ocena przyszłości Szczęsnego pozostaje otwarta i w dużym stopniu uzależniona od wydarzeń na boisku. Kluczowe znaczenie będą miały wyniki zespołu, forma podstawowego bramkarza oraz ewentualne szanse Polaka na grę. Dla niezdecydowanych liczy się przede wszystkim realny wpływ na drużynę. Najbliższe miesiące mogą więc przesądzić o tym, jak jego decyzja zostanie oceniona także przez tę część kibiców.