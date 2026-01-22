Stało się! Złe wieści dla Polski. Chodzi o ranking UEFA

W Lidze Konferencji (LK) punktować jest łatwiej. Jednak w tych najsłabszych europejskich rozgrywkach jest tylko 6 kolejek w fazie ligowej. Po 8 jest natomiast w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. To właśnie w styczniu, kiedy w LK nic się nie dzieje, ekipy w tych mocniejszych rozgrywkach kończą pierwszą fazę rywalizacji. Nasi rywale w rankingu zdobywają więc punkty. Nieźle poradziła sobie Grecja, która znów zamieniła się w zestawieniu z Polską. Tym razem na swoją korzyść i weszła na pozycję nr 11.
Przypomnijmy, że Polska wyprzedziła Grecję w drugiej połowie grudnia, kiedy Liga Mistrzów i Liga Europy pauzowały. Teraz sytuacja się odwróciła, bo różnice między krajami nie były wielkie. Jednak Grecja zaskoczyła, zdobyła sporo punktów już w pierwszej możliwej kolejce. Najpierw we wtorek niespodziewane zwycięstwo z Bayerem Leverkusen zanotował Olympiakos. Grecy dopisali sobie 0,4 pkt do krajowego rankingu. W czwartek rywalizacją w Lidze Europy sporo radości swym kibicom dał PAOK. Zespół Tomasza Kędziory pokonał u siebie Betis Sevilla 2:0. To kolejne 0,4 pkt. By wyprzedzić Polskę, co najmniej remisem musiał zakończyć się wyjazdowy mecz Panathinaikosu z Ferencvarosem. Tak też się stało, choć Grecy wyrównali w końcówce (1:1).
To oznacza, że Grecy wskoczyli na 11. miejsce naszym kosztem, bo wyprzedzili nas o... 0,100 punktu. Ta przewaga może jeszcze powiększyć się za tydzień. Olympiakos w Lidze Mistrzów zmierzy się z Ajaxem, PAOK w LE zagra z Lyonem, a Panathinaikos z AS Roma. Wszystkie wymienione greckie drużyny mają szansę na grę w kolejnej fazie rywalizacji, a na 1/8 finału LK szykuje się też AEK Ateny. Wygląda na to, że walka o 11. lokatę z Grekami będzie wyrównana i szybko się nie zakończy. Oprócz prestiżu, 11. i 12. miejsce wielkich różnic nie uczyni. Już 12. pozycja daje dwa zespoły w eliminacjach LE, z czego jeden od ostatniej rundy (za dwa lata). Dopiero 10. lokata zapewni mistrzowi kraju fazę ligową LM bez eliminacji.
Tę 10. lokatę na razie zajmują Czesi. W tej kolejce za wiele punktów nie dołożyli. Slavia przegrała w Lidze Mistrzów, Victoria Pilzno zremisowała z FC Porto. Obecnie strata Polski do południowego sąsiada wynosi nieco ponad 1,5 pkt. Czesi zapewne stracą co najmniej jedną drużynę w Europie po końcu fazy ligowej, ale i tak dogonić ich będzie trudno.
Dalej za plecami Polski też jest bezpiecznie. Chociaż w styczniu grają i Duńczycy, i Norwegowie, ich strata do nas wynosi odpowiednio prawie 5 i 5,5 punktu.
Co ciekawe, mimo braku gry w styczniu Polska ciągle jest na pozycji gwarantującej dodatkowe miejsce w Lidze Mistrzów dla krajów, które najlepiej punktują w tym sezonie. Przed Polską jest tylko Anglia. W pierwszej dwójce trzeba być jednak na koniec sezonu, co w rywalizacji z najmocniejszymi ligami wydaje się bardzo trudne, ale nie jest abstrakcją.
Polskie kluby do rywalizacji w Europie wrócą 19 lutego. Lech i Jagiellonia grają w 1/16 finału LK. "Kolejorz" zagra z KUPS z Finlandii, Białostoczan czeka włoska rywalizacja w Fiorentiną. 1/8 finału LK, w której gra Raków Częstochowa zaplanowana jest dopiero na 12 marca.
10. Czechy 46,275 pkt
11. Grecja 44,712
12. Polska 44.625
13. Dania 39,481
14. Norwegia 39,187
15. Cypr 34,943