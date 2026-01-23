Najpiękniejsza piłkarka ma nowego partnera. "Nie mógł uwierzyć w swoje szczęście"

Alisha Lehmann to piłkarka, grająca na pozycji napastniczki. W koszulce reprezentacji Szwajcarii ogółem wystąpiła w 77 meczach, w których strzeliła 22 gole. Jeśli zaś chodzi o karierę klubową, to Lehmann gra aktualnie we włoskim Como. Przez kilka sezonów była zawodniczką klubów angielskich.

Alisha Lehmann ma nowego partnera. To też piłkarz

W latach 2021-2024 Szwajcarka występowała w kobiecym zespole Aston Villi. W mniej więcej podobnym czasie spotykała się z pomocnikiem "The Villans", Brazylijczykiem Douglasem Luizem. Para często gościła na łamach brytyjskiej prasy bulwarowej, która do dziś jest zainteresowana życiem prywatnym Lehmann.

W czerwcu ubiegłego roku Szwajcarka zerwała z Luizem. Wiadomo już, z kim spotyka się obecnie.

"Uważana przez wielu za najatrakcyjniejszą piłkarkę świata, Alisha Lehmann ma nowego partnera. Potwierdziła swój romans z Montelem McKenzie, mało znanym piłkarzem i uczestnikiem reality show Love Island" - czytamy w "The Sun".

McKenzie, świętując 27. urodziny swojej wybranki, umieścił na Instagramie zdjęcie, które nie pozostawia złudzeń:

"Wszystkiego najlepszego, kochanie" - brzmi podpis. Jak para trafiła na siebie? Lehmann jest menedżerką zespołu MVPs United z halowej ligi Baller League. W tej właśnie drużynie gra Montel McKenzie.

"Alisha od jakiegoś czasu zabiera go do swojego mieszkania w Como na sekretne weekendowe wypady. Myślę, że Montel nie mógł uwierzyć w swoje szczęście" - "The Sun" cytuje swoje źródło, które dobrze zna kulisy tej relacji.

