Oto co Lewandowski powiedział po golu samobójczym. Hit

FC Barcelona nie miała spacerku w środowym meczu przeciwko Slavii Praga. W stolicy Czech gospodarze odważnie postawili się mistrzom Hiszpanii. Koniec końców to "Duma Katalonii" wywiozła trzy punkty z trudnego terenu, a swój udział w tym - i to nie mały, miał Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski w 44. minucie przypadkowo skierował piłkę do własnej bramki, lecz zdołał odkupić winy w drugiej połowie. Polak trafieniem na 4:2 zdobył swoją 106. bramkę w historii wszystkich gier w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Polak dokonał tego dzieła kolejno w Borussii Dortmund, Bayernie Monachium i teraz w FC Barcelonie.

"Lewy" w pomeczowej wypowiedzi przyznał, że Barcelona nie weszła najlepiej w mecz. - Potrzebowaliśmy czasu, żeby zaadaptować się do takich warunków. Nie tylko do minusowych temperatur, ale też do boiska. Dzisiaj ciężkie te warunki były. Niełatwo się gra. W drugiej połowie weszliśmy we właściwy rytm. Myślę, że te stałe fragmenty nas wybijały z rytmu. Nawet nie tylko bramki, ale też wcześniejsze sytuacje były niebezpieczne. Na szczęście wygraliśmy, strzeliliśmy cztery bramki, więc plan wykonany. Te warunki w pierwszej połowie na pewno miały wpływ. Potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby się do tego zimna... no to nie jest normalne, żeby grać przy -7 czy -8 stopni, szczególnie że nie byliśmy zaadaptowani, ale na szczęście wszystko skończyło się po naszej myśli - zaznaczył kapitan reprezentacji Polski.

- Mam dwie bramki, w pierwszej i w drugiej połowie, więc jest okej (śmiech). Wiadomo, że w tej sytuacji (przy bramce samobójczej) chciałem pomagać, bo już wcześniej często te piłki były rzucane na pierwszy słupek i mieliśmy problem z tym, żeby zawodnik wybijał te piłki, więc chciałem jeszcze pomóc. No, ale tak naprawdę nie do końca wiedziałem, gdzie ona się odbiła i jak ona w ogóle wpadła do bramki. Czasami tak bywa. To jest piłka nożna. No, ale kolejna bramka też można by ją zaliczyć w sumie - żartował Lewandowski.

Barcelona kolejny mecz w Lidze Mistrzów zagra w środę 28 stycznia przeciwko FC Kopenhaga. W tym spotkaniu klub Roberta Lewandowskiego będzie walczył o bezpośredni awans do 1/8 finału.