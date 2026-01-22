O tym będzie głośno w USA. "Ponad 500 projektów ustaw antygejowskich"

W zeszłym roku kibice mieli okazję obejrzeć Klubowe Mistrzostwa Świata w odmienionej formie. W turnieju zagrały 32 zespoły, a organizatorem zawodów były Stany Zjednoczone. Tytuł Klubowych Mistrzów Świata trafił do rąk Chelsea, która pokonała w finale 3:0 Paris Saint-Germain. Od 2028 r. swoje KMŚ będą miały kobiety - w całym turnieju wystąpi 19 drużyn, a turniej będzie się odbywał cyklicznie co cztery lata. Na razie nie wiadomo, kto zorganizowane kobiece Klubowe Mistrzostwa Świata. Być może będzie to Katar, o czym informują media.

REKLAMA

Zobacz wideo Mocne spięcie na linii Kosecki-Skorża. "Ty się, k***a, to przedszkola nadajesz!"

Co za cios w USA. "Ponad 500 projektów ustaw antygejowskich"

Jill Ellis, dyrektor ds. piłki nożnej w FIFA odniosła się do krytyki państw z Bliskiego Wschodu (które w ostatnim czasie były organizatorem różnych turniejów piłkarskich) i przy okazji uderzyła w USA.

- Oczywiście, że przy wyborze gospodarza Klubowych Mistrzostw Świata należy brać pod uwagę kwestie równości płci i LGBTQ+. Powiem to z mojego punktu widzenia. W USA jest ponad 500 projektów ustaw antygejowskich. Tak było w zeszłym roku. Mówię o tym, bo uważam, że w szerszym ujęciu powinniśmy się zastanowić, jak możemy nadal kształtować takie postrzeganie. Sport jest potężnym narzędziem - powiedziała.

Dziennik "The Times" podaje, powołując się na wyliczenia organizacji American Civil Liberties Union, że w 2025 r. w USA zgłoszono 616 projektów ustaw anty-LGBTQ+. "Obejmowały one ograniczenia w zakresie edukacji, wyrażania siebie i samoidentyfikacji" - czytamy w artykule.

Zobacz też: Przełomowe wieści ws. Jakuba Modera. Holendrzy ogłaszają

Ellis pochwaliła też Arabię Saudyjską za to, jak tam rozwija się kobieca piłka nożna. - Obecnie w tamtejszej lidze gra 12 drużyn, obserwowałam zawodniczki z ligi saudyjskiej. Chcę powiedzieć, że sport ma niesamowitą zdolność do transformacji, edukacji i oświecania. Im więcej osób ma dostęp do futbolu i może oglądać kobiety uprawiające ten sport, tym lepiej dla wszystkich. To moja opinia, a nie opinia FIFA - dodała działaczka.

Warto dodać, że w Katarze homoseksualizm jest nielegalny. Czy faktycznie Katar może zorganizować kobiecy klubowy mundial? - Nic na ten temat nie słyszałam. Trwa proces składania ofert, a rada podejmie w tej sprawie głosowanie. Chcemy, by jak najwięcej osób zainteresowało się tym wydarzeniem. Cały produkt będzie atrakcyjny - podsumowała Ellis.