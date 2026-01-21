68. minuta, Barcelona gra w dziesiątkę. Wtedy Pajor zrobiła to!

Ewa Pajor wraca do podstawowego składu FC Barcelony. 29-latka w ostatnim meczu ligowym przeciwko Alhama całe spotkanie spędziła na ławce rezerwowych. Jej koleżanki skutecznie poradziły sobie bez Polki na murawie, pokonując 14. drużynę w tabeli ligowej. Pajor, która od 2024 roku występuje w Barcelonie jest najskuteczniejszą zawodniczką w rozgrywkach ligowych. Reprezentantka Polski ma na swoim koncie 15 trafień i 4 asysty. Dodatkowo jej drużyna zdecydowanie przewodzi w tabeli, mając dziesięć punktów przewagi nad drugim Realem Madryt.

Pajor z kolejną bramką dla Barcelony!

Podopieczne Pere Romeu w środowy wieczór rywalizują z Athletikiem Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Zwyciężczynie tego spotkania zmierzą się w meczu o trofeum z Realem, który we wtorek pokonał na Estadio Municipal de Castalia Atletico Madryt 3:1. Jeśli Ewa Pajor i spółka zameldują się w wielkim finale, wówczas będziemy świadkami powtórki z ubiegłego roku. W tamtym spotkaniu "Barca" rozgromiła zespół ze stolicy aż 5:0. Dwa trafienia zanotowała wówczas Polka. O tym, jak hiszpańskie media nazywały 29-latkę po tamtym spektakularnym triumfie pisał Jakub Trochimowicz na łamach "Sport.pl": Tak Hiszpanie nazwali Ewę Pajor po tym, co zrobiła w finale Superpucharu Hiszpanii.

FC Barcelona w ubiegłym sezonie trzykrotnie spotkała się z drużyną Athletiku. Wszystkie trzy wygrał zespół Polki, a bilans bramkowy w tych spotkaniach wyniósł... 16:1 dla "Blaugrany". Wobec tego nikt nie ma wątpliwości, która drużyna powinna dołączyć do Realu w finale rozgrywek.

Do przerwy Barcelona prowadziła 2:1, lecz na przerwę schodziła osłabiona po bezpośredniej czerwonej kartce dla Kiki Nazareth w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

Ewa Pajor wpisała się na listę strzelców w 68. minucie spotkania. Polka podwyższyła wynik na 3:1, wykorzystując podanie Ony Battle.

Cztery minuty po strzelonej bramce 29-latka napastniczka opuściła plac gry. W jej miejsce na murawie zameldowała się Salma Paralluelo.