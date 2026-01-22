UEFA zrywa z zasadami FIFA. Infantino powinien się wstydzić

Zbliżające się mistrzostwa świata, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, mogą nie okazać się wielkim świętem piłki nożnej. Znaczna w tym wina FIFA, która wprowadziła tzw. dynamiczne ceny biletów. Im wyższe zainteresowanie, tym bardziej rośnie kwota do zapłaty.

"Wygląda na to, że amerykański mundial może być zupełnie inny niż te, do których się ostatnio przyzwyczailiśmy. Biorąc pod uwagę nie tylko gigantyczne ceny, lecz także coraz ostrzejsze warunki uzyskania wizy do USA, to trybuny stadionów nie wypełnią się kolorowym tłumem fanów z całego świata. Zastąpią ich majętni Amerykanie, dla których to będzie kolejny event, na którym warto się pokazać, a nie taki, który warto zobaczyć" - napisał w swoim felietonie Michał Kiedrowski.

Gianni Infantino może się wstydzić

Nic dziwnego więc, że Gianni Infantino, prezes światowej federacji piłkarskiej, jest ostro krytykowany za podejście FIFY do sprzedaży biletów. W reakcji wprowadzono do obrotu nową kategorię wejściówek, ale zmiana ta jest niczym malowanie trawy na zielono. Zakup jakiegokolwiek z kosztujących 60 dolarów biletów będzie graniczyć z cudem. Pojawi się ich bowiem zaledwie tysiąc na każdy mecz.

Warto więc docenić podejście UEFA. Zrywa ona zupełnie z podejściem stosowanym przez FIFA przy okazji amerykańskiego mundialu. Europejska federacja jasno określiła zasady, według których sprzedawane będą bilety na mistrzostwa Europy w 2028 roku. Aleksander Ceferin najwidoczniej rozumie to, czego nie rozumie Infantino - piłka nożna jest dla ludzi.

UEFA zrywa z zasadami FIFA

Najważniejszym punktem polityki sprzedażowej UEFY jest brak użycia dynamicznych zmian cen biletów, a więc jednej z bardziej kontrowersyjnych zasad użytych przy okazji mistrzostw świata. Co najmniej 40 procent wszystkich wejściówek ma być zaoferowanych w najbardziej przystępnych kategoriach cenowych. Dodatkowo, przeszło 80 procent biletów ma być dostępnych dla kibiców w sprzedaży otwartej.

UEFA będzie współpracować z krajowymi związkami, zapewniając minimum 10 tysięcy biletów dla kibiców drużyn uczestniczących w poszczególnych meczach. Nie będzie też wyścigów po bilety - wszystko odbywać się będzie na zasadzie losowania. Wprowadzona zostanie również osobna platforma, dzięki której kibice będą mogli sprzedawać zakupione wejściówki za ich cenę wyjściową, bez żadnych dodatkowych opłat.

Euro 2028 zostanie zorganizowane przez cztery europejskie federacje - Anglię, Irlandię, Szkocję oraz Walię. Mecze odbywać się będą od 9 czerwca do 9 lipca 2028 roku na dziewięciu stadionach w ośmiu miastach. Eliminacje do turnieju rozpoczną się w marcu przyszłego roku i potrwają 12 miesięcy.