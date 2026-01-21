Polski klub przerywa milczenie. Odpowiedzą na żądania kibiców

Pod Wawelem nie zdążył jeszcze opaść kurz po sensacyjnej zmianie na stanowisku prezesa klubu. Popierany przez społeczność kibicowską Mateusz Dróżdż pełnił tę funkcję przez niespełna dwa lata. Na fotelu prezesa pojawił się 22 stycznia 2024 roku, zastępując Elżbietę Filipiak, wdowę po twórcy i byłym właścicielu klubu, Januszu Filipiaku, który zmarł 17 grudnia 2023 roku. 38-latek decyzją władz ustąpił stanowiska 7 stycznia bieżącego roku. Jego obowiązki przejęła ponownie Filipiak. Taka decyzja spotkała się ze sporym poruszeniem wśród fanów "Pasów".

Milczący zarząd i właściciel

Od czasu ogłoszenia tej decyzji nowy zarząd Cracovii milczy. Nie została jak do tej pory zorganizowana żadna konferencja prasowa. Jedynie na pytania dziennikarzy podczas zgrupowania zespołu w Turcji odpowiedział wiceprezes Murat Colak. Jednakże krótka wypowiedź została udzielona wyłącznie jego ojczystym, tureckim mediom.

Według informacji przekazanych przez portal "LoveKraków", po zmianach na szczycie odbyło się krótkie spotkanie z kibicami, lecz miało ono miejsce w wąskim gronie. W środowym komunikacie, rzecznik prasowy Cracovii Kamil Jagodyński poinformował, że prośby i sugestie dotyczące organizacji konferencji prasowej nie spotkały się z aprobatą pani prezes oraz wiceprezesów klubu. W związku z tym zaproponował, aby strony zainteresowane zadawaniem pytań przesłały pytania, na które prezes Filipiak odpowie w rozmowie z klubową telewizją. Ten wywiad zaplanowany jest na piątek.

Przypomnijmy, iż w sierpniu 2025 roku Cracovia została kupiona przez amerykańskiego przedsiębiorcę Roberta Platka, który posiada większościowy pakiet akcji. 20 procent udziałów zachowała Elżbieta Filipiak. Od czasu tej transakcji biznesmen tylko raz zajął oficjalne stanowisko w sprawie zakupu klubu. Od tej pory jego aktywność medialna jest wyciszona.