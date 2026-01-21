Portugalczycy nagle ogłosili ws. Bednarka i Kiwiora. To pewne

Pietuszewski w ostatniej kolejce ligi portugalskiej zadebiutował w barwach FC Porto. 17-letni skrzydłowy pojawił się na boisku w drugiej połowie i niedługo później brał udział w kluczowej akcji meczu. Wywalczył rzut karny, którego potem na gola zamienił Alan Varela. Ostatecznie FC Porto pokonało Vitorię Guimaraes właśnie 1:0, a Pietuszewski znalazł się na czołówkach nie tylko polskich, ale portugalskich gazet.

Porto zagra z czeskim zespołem. Oto co czeka Polaków

Pietuszewski w czwartek nie będzie miał jednak okazji ponownie pokazać się kibicom. Z racji, że dołączył do klubu w zimowym okienku transferowym, nie jest zgłoszony do gry w Lidze Europy. Nie zagra więc z Viktorią Pilzno, ale powinien zostać dopisany do kadry już na fazę pucharową tych rozgrywek. W podobnej sytuacji znajduje się Thiago Silva - a więc kolejne zimowe wzmocnienie FC Porto.

Doświadczony Brazylijczyk ostatnio trochę namieszał w szeregach wielokrotnego mistrza Portugalii, bo we wspomnianym meczu z Vitorią Guimaraes to właśnie on, a nie Jan Bednarek, wyszedł w podstawowym składzie zespołu. Z racji jednak, że w czwartek nie będzie do dyspozycji trenera Francesco Farioliego, nasz reprezentant powinien znaleźć się w jedenastce. Portal "SAPO" jest nawet tego pewny. "Polski mur powraca w meczu, który może znacznie przybliżyć Porto do awansu" - czytamy.

Po sześciu kolejkach Ligi Europy FC Porto znajduje się na ósmym miejscu w tabeli. Ekipa trzech Polaków wygrała cztery mecze oraz zanotowała remis i porażkę.