Boniek wskazał: Oto najlepszy piłkarz w historii

Kto jest najlepszym piłkarzem w historii? - to pytanie często zadają sobie kibice, czy eksperci. Kandydatów jest wielu, a uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi jest bardzo trudne, bo ciężko jest porównywać zawodników aktualnie grających z tymi sprzed lat.

Kto jest najlepszym piłkarzem na świecie?

W 2025 roku IFFHS, czyli Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu stworzyła listę 10 najlepszych piłkarzy wszech czasów. "Zdaniem organizacji, najlepszy w historii jest Leo Messi. Argentyńczyk wywalczył właściwie wszystko, co do zdobycia było możliwe, w tym mistrzostwo świata, trofeum Ligi Mistrzów, czy indywidualne nagrody, jak aż osiem statuetek Złotej Piłki. Wielu kibiców z pewnością spodziewało się, że tuż za jego plecami znajdzie się Cristiano Ronaldo. A jednak czeka ich spore zaskoczenie. IFFHS przypisała drugie miejsce Pele, jedynemu piłkarzowi z trzema mistrzostwami świata na koncie. Natomiast podium uzupełnił Diego Armando Maradona. Na której lokacie statystycy umieścili więc Cristiano Ronaldo? Dopiero na czwartej pozycji" - opisywała Agnieszka Piskorz na łamach Sport.pl.

Z kolei Cristiano Ronaldo, kiedy został zapytany o najlepszego piłkarza wszech czasów, bez wahania wskazał na siebie. - Sądzę, że jestem najbardziej kompletnym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek istniał. To oczywiście moje zdanie - wypalił wprost.

- Jestem najbardziej wszechstronny. Dobrze gram głową, dobrze wykonuję stałe fragmenty gry, dobrze strzelam lewą nogą, jestem szybki, jestem silny, skaczę. Twierdzenie, że Cristiano nie jest kompletny, to kłamstwo. Uważam, że to właśnie ja jestem najbardziej kompletny. Nie widzę nikogo lepszego ode mnie. (...) Najlepszy w historii jestem ja. Koniec, kropka - tłumaczył.

Boniek wskazał najlepszego piłkarza na świecie

Teraz najlepszego piłkarza w historii postanowił wskazać Zbigniew Boniek. Były zawodnik AS Romy czy Juventusu udostępnił w serwisie X wideo profilu "90s Football" z podpisem "Nr 1... kiedykolwkiek". Kto był na tym nagraniu?

Otóż serwis zamieścił kompilację różnych zagrań i sztuczek Diego Armando Maradony. Warto przypomnieć, że wraz z Pele został wybrany najlepszym zawodnikiem XX wieku. Argentyńczyk zdobył wówczas 53 proc. głosów w sondzie na oficjalnej stronie FIFA.