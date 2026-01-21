Trump się doigrał. Porównali jego działania do ZSRR. "To język, który rozumie"

Sytuacja geopolityczna na świecie robi się coraz bardziej napięta - wojna w Ukrainie wciąż trwa, a ponadto Donald Trump dokonał aktu agresji na Wenezuelę oraz "interesuje się" Grenlandią. Jego działania odbijają się na zbliżających się mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Ostatnio słowa krytyki tego, co się dzieje napłynęły z Afryki. - Zastanawiam się, czy nie powinniśmy wezwać do bojkotu mistrzostw świata, biorąc pod uwagę zachowanie Trumpa wobec kontynentu afrykańskiego, z prezydentem FIFA chwalącym się, że jest po jego stronie. Liderzy na najwyższym szczeblu piłkarskim nie mówią już o piłce nożnej, tylko o pieniądzach - powiedział na łamach "Le Figaro" Claude Le Roy, były selekcjoner kilku afrykańskich reprezentacji.

Kolejna propozycja bojkotu mistrzostw świata

Teraz do tego samego zachęcają dziennikarze "The Economist", którzy podkreślają, że sytuacja jest "bardzo niebezpieczna". "Europejscy przywódcy używają bezprecedensowego języka: 'szantaż', 'zastraszanie', 'groźba'. Latem ubiegłego roku w dużej mierze zaakceptowali cła nałożone przez Trumpa, ale tym razem mogą nie pozostać bierni" - czytamy.

"Jednak, jak informują mnie koledzy z Brukseli, nastroje są tam bardziej surowe, jeśli nie buntownicze. Mówi się na przykład o bojkocie mistrzostw świata w piłce nożnej w Ameryce tego lata, co byłoby odpowiedzią na bojkot przez Amerykę letnich igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 r. w związku z inwazją Związku Radzieckiego na Afganistan w poprzednim roku" - podkreślają dziennikarze.

Takie działanie miałoby konsekwencje, takie jak odcięcie wsparcia dla Ukrainy, albo odejście USA z NATO, co już zostało zasugerowane przez jednego z amerykańskich polityków.

Niemcy również zachęcają do bojkotu mundialu

Do bojkotu mistrzostw świata nawołują także dziennikarze "Die Zeit". "Teraz jest odpowiedni moment, aby zagrozić bojkotem mistrzostw świata. W piłce nożnej siły są rozłożone inaczej. Europejczycy stanowią światową czołówkę. Mistrzostwa świata bez Europy byłyby jak sezon futbolu amerykańskiego bez drużyn z USA. Bez udziału Francji, Anglii, Niemiec i Hiszpanii piłka nożna nie jest miernikiem siły najsilniejszych krajów świata. Mistrzostwa świata stałyby się turniejem bez znaczenia sportowego" - czytamy.

"Trump by tego nienawidził. Jego próżne zachowanie podczas klubowych mistrzostw świata pozwala domyślać się, jak bardzo cieszy się on z możliwości wykorzystania najważniejszego wydarzenia sportowego świata do swoich celów. Groźba bojkotu nie jest już tylko kwestią moralną. Miałaby ona znaczenie polityczne. Dlaczego więc nie umieścić tego tematu w porządku obrad specjalnego szczytu UE? To jest język, który Trump rozumie" - dodano.

Niemcy apelują, by myśleć o tym teraz, a nie kiedy Donald Trump "ponownie złamie prawo międzynarodowe". "Jeśli Duńczycy zakwalifikują się do mistrzostw świata, a Trump spełni swoją groźbę (dot. Grenlandii - przyp. red.), nie należy oczekiwać, że wezmą udział w tym widowisku. W takim przypadku słusznie oczekiwaliby solidarności od swoich europejskich przyjaciół" - kontynuuje "Die Zeit".

Zdaniem niemieckich dziennikarzy pojedyncze działania skandynawskich federacji lub Niemiec nie wystarczą, a Europa musi się zjednoczyć, by dać sygnał innym państwom Ameryki Południowej, które mogą obawiać się tego, co będzie dalej po tym, co się stało w Wenezueli.

"Ameryka Południowa zawsze stanowiła sportową przeciwwagę dla Europejczyków w piłce nożnej. Wspólna groźba bojkotu byłaby wyjątkowa i właśnie dlatego tak potężna" - zakończono.