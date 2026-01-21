Rosjanka odpowiada Europie ws. Trumpa. "Nie rozśmieszajcie mnie"

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o możliwym bojkocie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 przez kraje europejskie - o takiej odpowiedzi w związku z działaniami Donalda Trumpa jest coraz głośniej w takich krajach jak Niemcy, Francja czy Anglia.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Donald Trump ogłosił zamiar aneksji Grenlandii. Takie działanie wywołało sprzeciw w Europie

Europa wyraziła sprzeciw wobec działań Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ogłosił zamiar aneksji Grenlandii. Prezydent USA miał już takie plany w trakcie swojej pierwszej prezydentury. Trump uważa, że Stany potrzebują kontroli nad wyspą, dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego. W publicznych wypowiedziach nie wyklucza nawet interwencji wojskowej.

Według doniesień medialnych już blisko 17 000 kibiców anulowało swoje bilety. To jednak nie jedyna sytuacja, która budzi wątpliwości. Wcześniej Amerykanie przeprowadzili nalot na Wenezuelę. Lokalny przywódca Nicolas Maduro wraz ze swoją żoną został pojmany i przewieziony do Stanów Zjednoczonych.

Zobacz też: Bezlitosna wyliczanka angielskich mediów. Tak podsumowały drużynę Guardioli

"Nie rozśmieszajcie mnie". Rosyjska mistrzyni krytykuje bojkot mistrzostw świata

Zupełnie przeciwne stanowisko zaprezentowała rosyjska mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim i deputowana Dumy Państwowej Swietłana Żurowa. Była sportsmenka skrytykowała potencjalny bojkot Mistrzostw Świata FIFA 2026 przez kraje europejskie.

- Nie popieram żadnych bojkotów. Jestem pewna, że to całkowicie błędna polityka. Nie wierzę, że odmówią udziału w Mistrzostwach Świata. Naprawdę mamy wierzyć, że nie przyjadą? Nie rozśmieszajcie mnie - tak, w krytycznych słowach sytuację skomentowała Swietłana Żurowa.

Tegoroczne mistrzostwa świata odbędą się w czerwcu i lipcu 2026 roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał zaplanowano na 19 lipca. Pierwszy raz na imprezie zagra 48 drużyn. Rosjanie wciąż nie mogą brać udziału w rywalizacji międzynarodowej.