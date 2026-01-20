Nowe wieści z Hiszpanii ws. Lewandowskiego. "Priorytet"

Sytuacja kontraktowa Roberta Lewandowskiego zmienia się jak w kalejdoskopie. Po lepszych występach pojawiają się głosy, że klub rozważa przedłużenie kontraktu z Polakiem lub już nad tym pracuje. Do tego sam Lewandowski ma być gotów zejść dość mocno z oczekiwań finansowych. Ale po meczach bez gola na koncie, jak chociażby w miniony weekend, narracja w Hiszpanii odwraca się o 180 stopni.

Wskazano następcę Lewandowskiego w Barcelonie

Faktem jest, że przedłużenie umowy z Lewandowskim jest dla Barcelony i Polaka jakąś opcją. Ale "Blaugrana" nie może zostać z na kolejny sezon z piłkarzem, który zaraz będzie miał 38 lat i Ferranem Torresem, który nie jest klasyczną "dziewiątką". Potrzebuje nowego, jakościowego napastnika, by wprowadzić większą konkurencję, rotację, podnieść poziom oraz nieco odmłodzić skład.

Jak donosi "Mundo Deportivo", nowy napastnik, który będzie następcą Lewandowskiego, to priorytet transferowy Barcelony w letnim oknie. Zamierza ściągnąć gwiazdę europejskiego, albo nawet światowego futbolu. "Duma Katalonii" potrzebuje topowych, gotowych nazwisk, przez to odpuści sięganie po młodych zawodników z potencjałem.

Zdaniem katalońskiej gazety faworytem w gabinetach Barcelony do zastąpienia Lewandowskiego jest cały czas Julian Alvarez z Atletico Madryt. O Argentyńczyku wciąż mówi się, że idealnie pasowałby do stylu gry mistrza Hiszpanii.

"Argentyński napastnik jest tym, który generuje największe poparcie w klubie, jeśli chodzi o potencjalne zastąpienie Roberta Lewandowskiego, ponieważ potrafi bardzo dobrze współpracować, a także ma instynkt strzelecki" - czytamy.

Wciąż jednak przewija się temat Dusana Vlahovicia z Juventusu. Serb byłby do wzięcia za darmo, bowiem wraz z końcem tego sezonu wygasa jego kontrakt z Turynie. 25-latek nie daje jednak gwarancji, że będzie regularnie strzelał gole, choć jest obiecującym zawodnikiem. Są wobec niego pewnie wątpliwości. Aktualnie leczy kontuzję mięśniową, ma wrócić do gry na początku marca.

Biorąc pod uwagę strategię Barcelony na lato, ta zrezygnowałaby zatem z Karla Etty Eyonga z Levante. Było zainteresowanie Kameruńczykiem jesienią, jest pewnie cały czas w notesach Deco i Hansiego Flicka, ale potrzebny jest snajper z wyższej półki.

Oprócz napastnika Barcelona zamierza ściągnąć lewonożnego stopera i skrzydłowego. Do środka obrony rozważani mają byś Alessandro Bastoni z Interu Mediolan, Josko Gvardiol z Manchesteru City i Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Jeśli chodzi o skrzydło, to opcją jest wykupienie Marcusa Rashforda z Manchesteru United, ale Barcelona ma negocjować przedłużenie wypożyczenia.

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w środę. Zmierzy się wtedy w Lidze Mistrzów na wyjeździe ze Slavią Praga.