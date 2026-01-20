Słowa Brzęczka niosą się po Portugalii. Chodzi o Pietuszewskiego

Oskar Pietuszewski z przytupem zadebiutował w FC Porto - zaczął od wygranej główki, a następnie wywalczył rzut karny po jednej z indywidualnych akcji. Trafienie po tej "jedenastce" dało Smokom upragnione zwycięstwo 1:0 z Vitorią Guimaraes.

REKLAMA

Zobacz wideo "Atmosfera stała się nie do zniesienia". Brzęczek odpowiada Lewandowskiemu

Brzęczek zabrał głos nt. Pietuszewskiego. "Może osiągnąć poziom Barcelony"

Po tym spotkaniu wszyscy - na czele z trenerem Francesco Fariolim - chwalą młodego Polaka. Mimo zaledwie 17 lat Oskar Pietuszewski stanowi o sile reprezentacji U-21, którą prowadzi Jerzy Brzęczek. Dziennikarze abola.pt porozmawiali z selekcjonerem polskiej młodzieżówki.

Brzęczek również chwalił tego zawodnika, nazywając go "największym talentem młodego pokolenia". - Nie widziałem meczu FC Porto z Vitorią de Guimaraes, ponieważ jestem w Turcji służbowo, ale mnie to nie dziwi - powiedział o jego debiucie. - Jest bardzo młody, owszem, ale jak na swój wiek, ma bardzo silną mentalność i charakter. Bardzo ciężko pracuje na treningach. Jego talent jest ogromny, ale mentalność jest na najwyższym poziomie - dodał.

- Kiedy zacznie grać więcej dla FC Porto, będzie gotowy na reprezentację Polski - zaznaczył.

Zobacz też: Tak Borek podsumował Pietuszewskiego. Trafił w sedno

- Mamy czas, zostały dwa miesiące do kolejnego zgrupowania reprezentacji. Kiedy to nastąpi, będę bardzo szczęśliwy, tak samo jak wtedy, gdy będę nadal liczył na niego w reprezentacji do lat 21. Dla nas to bardzo ważne, że tak młody zawodnik jest już w tak dużym klubie. To fundamentalne dla przyszłości. Zobaczymy, co zdecyduje selekcjoner - podkreślił.

Na koniec Jerzy Brzęczek wywróżył, jaka przyszłość może czekać Oskara Pietuszewskiego. - Mentalność jest kluczowa, a Oskara jest bardzo silna. Wierzę, że w przyszłości może osiągnąć poziom Barcelony czy Bayernu. Talent jest niezbędny, ale bez silnego charakteru nie ma szans na osiągnięcie najwyższego poziomu w piłce nożnej. A Oskar posiada te kluczowe cechy, mimo tak młodego wieku - zakończył.