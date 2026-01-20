Trzęsienie ziemi w klubie Polaka. Postawił się trenerowi. Tak go potraktowali

Prawdziwe trzęsienie ziemi ma miejsce w ostatnich tygodniach w Feyenoordzie Rotterdam. Klub, którego piłkarzem jest Jakub Moder, nie wygrał żadnego z sześciu ostatnich meczów na trzech frontach. Niedzielna porażka w derbach miasta ze Spartą (3:4) sprawiła, że dyskusje o zwolnieniu Robina van Persiego spotęgowały się jeszcze bardziej.

Popis młodego Van Persiego w derbach nie wystarczył

Ekipa z De Kuip goniła wynik od 40. minuty, kiedy do siatki trafił Joshua Kitolano. Po zmianie stron gola na 2:0 wbił Mitchell van Bergen, co poskutkowało decyzją Van Persiego o wprowadzeniu na murawę swojego syna, Shaqueela. W 64. minucie gry bramkę kontaktową zdobył Hwang In-Beom, ale po chwili na 3:1 trafił Shunsuke Mito.

W końcówce młody Van Persie strzelił dwa gole w ciągu dwóch minut i doprowadził do wyrównania. Obie bramki były przepięknej urody - jak na syna legendy przystało. Pierwsze trafienie padło po strzale piętką, zaś drugie po uderzeniu przewrotką.

To jednak nie wystarczyło, żeby Feyenoord choćby zremisował. W doliczonym czasie gry dublet skompletował Kitolano i pogrążył gospodarzy, pieczętując zwycięstwo Sparty. Tym samym podopieczni Robina van Persiego tracą już 16 punktów do pierwszego w tabeli PSV Eindhoven.

Piłkarz Feyenoordu postawił się trenerowi. "Wygląda to jak jakaś farsa"

Po końcowym gwizdku w słowach nie przebierał pomocnik Feyenoordu, Quinten Timber, który, jak ujawnił Hans Kraay Jr., sam podszedł do dziennikarzy ESPN, aby zabrać głos ws. sytuacji swojej i szkoleniowca, który przed meczem wprost stwierdził, że dla Holendra nie ma już przyszłości w jego zespole.

- Jest mi bardzo przykro z powodu tego, co trener powiedział przed meczem w wywiadzie. To nie pierwszy raz, gdy szkoleniowiec nie staje w obronie swojego zawodnika i teraz znów się to powtarza. Wszyscy w klubie wiedzą, że zawsze daję z siebie wszystko - także dziś. Nawet jeśli mam grać na prawej obronie. Momentami wygląda to jak jakaś farsa, jakby sugerowano, że nic nie robię - żalił się Timber cytowany przez portal Feyenoord24.net.

- To bardzo przykre, że znów do tego dochodzi. Mogłem przymknąć oko raz, drugi raz, ale teraz jest trzeci raz i nadszedł moment, by stanąć w swojej obronie - dodał piłkarz, który w ostatnim czasie znalazł się na cenzurowanym u kibiców ekipy z Rotterdamu. Podczas derbów na trybunach pojawił się transparent z napisem "Timber out", a zawodnik nie ukrywał, że jest gotowy do zmiany barw klubowych.

Romano potwierdza. Timber trafi do Marsylii

- Dzieje się naprawdę sporo, głównie z powodów, które już wymieniłem. Nie chcę odchodzić za darmo i nie znajdujemy wspólnego stanowiska. Być może to był mój ostatni mecz na De Kuip. Choć jest to trudne, starałem się cieszyć tym spotkaniem, pomimo wyniku. Niech jednak nie będzie wątpliwości, że traktowałem je poważnie i nie odpuściłem - podkreślił ośmiokrotny reprezentant Holandii.

W poniedziałek 19 stycznia Fabrizio Romano poinformował, że Timber jest o krok od transferu do Olympique'u Maryslia. Zdaniem włoskiego dziennikarza piłkarz dogadał się z francuskim klubem w sprawie warunków kontraktu, a transakcja ma zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych 24 godzin.

Co do spekulacji na temat zwolnienia Robina van Persiego, dyrektor Feyenoordu Dennis te Kloese zaznaczył w rozmowie z dziennikiem "Algemeen Dagblad", że taki temat nie istnieje wewnątrz klubu.

