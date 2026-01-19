Oto ranking bramkarzy w Bundeslidze. Znakomite miejsce Polaka!

Kamil Grabara trafił do VfL Wolfsburg w lipcu 2024 roku z FC Kopenhaga za kwotę 13,5 mln euro. Polski bramkarz w tym sezonie jest podstawowym golkiperem drużyny prowadzonej przez Daniela Bauera. "Wilki" w tabeli Bundesligi zajmują w obecnej kampanii 12. miejsce, mając na koncie zgromadzonych 19 punktów. Ich bilans w tych rozgrywkach to 5 zwycięstw, 4 remisy i 9 porażek. A to wszystko przy bilansie bramkowym 27:38.

Grabara z wysoką średnią

Jednym z jaśniejszych punktów drużyny jest polski golkiper. Występujący w oficjalnych spotkaniach w specjalnej masce Grabara jest jedynym zawodnikiem, który wystąpił we wszystkich meczach swojej drużyny w obecnym sezonie ligowym. Magazyn "Kicker" opublikował ranking pięciu najlepszych bramkarzy, zgodnie ze średnią not, otrzymywanych we wszystkich dotychczasowych spotkaniach w tych rozgrywkach. Należy pamiętać, iż u naszych zachodnich sąsiadów obowiązuje system ocen odwrotny do znanego z polskich szkół, wobec czego "jedynka" oznacza stopień najwyższy, zaś "szóstka" - najgorszy.

Najwyżej w tym rankingu sklasyfikowany został bramkarz RB Lipsk, Peter Gulacsi. Choć 35-letni Węgier w ostatniej kolejce wpuścił aż pięć bramek w starciu przeciwko Bayernowi, nie wpłynęło to na jego średnią ocenę według magazynu, która po serii 18 spotkań wynosi "2,82". Tuż za jego plecami znajduje się Kamil Grabara. Pomimo tego, iż reprezentant Polski 38-krotnie wyciągał piłkę z siatki, jego średnia ocena wynosi "2,86". Na najniższym stopniu podium znalazł się golkiper Hamburger SV - Daniel Heuer Fernandes z notą "2,88".

Grabara najbliższą okazję do poprawienia średniej oceny będzie miał w spotkaniu przeciwko 1. FSV Mainz 05, które odbędzie się 24 stycznia o godzinie 15:30.