Wylosowali! FC Barcelona poznała rywala w ćwierćfinale

Albacete to zdecydowanie największa sensacja tegorocznych rozgrywek o Puchar Króla w Hiszpanii. Podopieczni Alberto Gonzaleza w 1/8 finału sprawili gigantyczną sensację, eliminując Real Madryt. Bramkę na wagę awansu zdobył wówczas Jefté Betancor w 94 minucie spotkania, ustalając wynik na 3:2, wprawiając jedocześnie w osłupienie gości ze stolicy. Szok był tym większy, iż było to pierwsze spotkanie "Królewskich" pod wodzą nowego trenera, Alvaro Arbeloi. Hiszpan zastąpił na tym stanowisku Xabiego Alonso, zwolnionego kilkanaście godzin po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii z FC Barceloną 2:3 w Dżuddzie (Arabia Saudyjska).

Albacete pokusi się o kolejną sensację? Derby w Kraju Basków

W poniedziałek 19 stycznia w Las Rozas odbyło się losowanie par ćwierćfinałowych Pucharu Króla. Już w pierwszej parze zostało wylosowane Albacete. Po chwili jasnym okazało się, że na wyjazd do południowo-wschodniej Hiszpanii, a konkretnie do regionu Kastylia-La Mancha udadzą się aktualni mistrzowie kraju, a więc FC Barcelona. Na mieszczącym około 17 tysięcy Estadio Carlos Belmonte ponownie możemy być świadkami pasjonującego widowiska. Także i tym razem gospodarze stawiani w roli "kopciuszka" nie będą mieli nic do stracenia i powalczą o sprawienie kolejnej sensacji w krajowych rozgrywkach.

W pozostałych parach rozlosowanych tego dnia los zjednał ze sobą obydwa kluby z Kraju Basków, a więc Deportivo Alavés oraz Real Sociedad. Spotkanie to odbędzie się na Mendizorrozie, gdzie Deportivo rozgrywa swoje domowe mecze. W trzecim meczu Valencia podejmie na Estadio Mestalla Athletic Bilbao, zaś w ostatniej parze ujrzymy Real Betis, który przed własną publicznością na La Cartuja będzie chciał pokonać Atletico Madryt, prowadzone przez charyzmatycznego Diego Simeone.

Spotkania ćwierćfinałowe Pucharu Króla zostaną rozegrane między trzecim a piątym lutego.

Pary ćwierćfinałowe Pucharu Króla:

Albacete - FC Barcelona

Deportivo Alavés - Real Sociedad

Valencia - Athletic Bilbao

Real Betis - Atletico Madryt