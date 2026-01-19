Niewiarygodne, co zrobił 17-latek z Polski. Tego jeszcze nie było

Dobrze było zobaczyć, że nastolatek z Polski, który wchodzi do nowej ligi, pierwszy raz wychyla nos poza ojczyznę i nie zdążył jeszcze odczepić metki z ceną (10 mln euro w Portugalii wrażenia nie robi, ale dla młodego piłkarza sprzedanego z Polski wciąż mogłoby być ciężarem), może grać tak odważnie, jak do tego przyzwyczaił na boiskach ekstraklasy. Ależ to był imponujący występ! Energiczny, swobodny, konkretny. Kluczowy dla losów meczu.
Oskar Pietuszewski wszedł na boisko w 73. minucie, gdy grające na wyjeździe Porto wciąż remisowało z Vitorią 0:0. Nie była to zatem okazja do spokojnego debiutu, bardziej wezwanie na pomoc. Jego zespołowi wyraźnie w tym meczu nie szło - nie dość, że to rywale grali lepiej i stworzyli więcej sytuacji bramkowych, to jeszcze Samu, napastnik Porto, zaprzepaścił jedną z nielicznych dla swojego zespołu, gdy z rzutu karnego trafił w poprzeczkę. Co więcej, Pietuszewski pojawił się na murawie raptem pięć minut po tym, jak Porto cudem nie straciło bramki, bo bramkarz Diogo Costa zdołał instynktownie - nogami - odbić piłkę uderzoną przez Oresta Lebedenko.
Polak wchodził więc w bardzo ważnym momencie, gdy mecz wciąż szukał swojego bohatera i coraz więcej wskazywało na to, że o wyniku przesądzi jedna akcja. W dodatku Porto było pod presją, bo Sporting i Benfica wcześniej wygrały swoje spotkania i zbliżyły się w tabeli odpowiednio na cztery i dziewięć punktów.
Spore oczekiwania? Polowanie na jedną bramkową akcję? Podmęczeni rywale naprzeciwko? To warunki wręcz stworzone dla Pietuszewskiego.
Do końca meczu pozostawało siedemnaście minut plus czas doliczony (razem 26 minut gry). Polak uzbierał jedenaście kontaktów z piłką. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym:
Pietuszewski zagrał bez nuty fałszu. Próba jest mała, ale imponująca. Skoro pierwsze wrażenie bywa tak ważne, to dobrze, że dał się poznać jako odważny i pewny siebie skrzydłowy, mogący w pojedynkę zmienić dynamikę meczu. Dla polskich kibiców żadna to nowość, ale Portugalczycy dopiero dowiadują się, kim jest Pietuszewski i jak gra. Zresztą, my też do końca nie wiedzieliśmy, jak zaprezentuje się po przejściu do silniejszej ligi. Doświadczenia mamy kiepskie, bo przecież wypuszczaliśmy już z Ekstraklasy kilku zdolnych skrzydłowych – i młodych piłkarzy w ogóle – którzy po transferze potrzebowali dużo czasu, by zacząć grać na miarę potencjału (np. Jakub Kamiński i Michał Skóraś) albo przepadali (jak Kacper Kozłowski czy Filip Marchwiński). Dlatego tak dobrze było zobaczyć, że Pietuszewski w debiucie w Porto decyduje się na takie same zagrania, co w Jagiellonii czy młodzieżowej reprezentacji Polski, jakby nie miały żadnego znaczenia okoliczności, większa presja czy oczekiwania.
Nadzieję, że tak właśnie będzie, budowaliśmy rozmawiając z byłymi trenerami Pietuszewskiego, którzy w ostatnich latach z bliska śledzili jego rozwój. Uderzające było, że gdy zaczynali mówić o jego talencie, tak samo często wspominali o nogach, jak o głowie. Argumentowali, że umiejętności pozwalające minąć rywala i niekonwencjonalnie zagrać - to jedno. Wiara w siebie i odwaga, by zrobić tak w trudnych okolicznościach - a za takie uznać należy debiut w nowym zespole, w meczu, który się nie układa - to drugie.
Pietuszewski dlatego był uznawany za największy talent w swojej kategorii wiekowej w Polsce, że od małego wyróżniał się właśnie dużą wiarą w swoje umiejętności. Tak dużą, że łatwo było ją pomylić z arogancją i brakiem pokory. Pietuszewski miał jednak trenerów, którzy widzieli w tym jego największą zaletę. I Marek Wasiluk w akademii Jagiellonii, i Adrian Siemieniec w pierwszym zespole, troszczyli się wręcz, by nigdy tej pewności i odwagi nie zatracił. Jeśli w niedzielę wieczorem włączyli mecz Porto, mogli się pod nosem uśmiechnąć. To był ten sam Pietuszewski, którego jeszcze niedawno obserwowali zza bocznej linii.