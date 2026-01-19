Słynny piłkarz ma poważne kłopoty. "Katował mnie przez 12 godzin"

Według medialnych relacji, Larissa Ferrari to 29-letnia prawniczka z Brazylii, która spotykała się z Dimitrim Payetem od września 2023 roku. Byli ze sobą przed kilkanaście miesięcy, aż, jak twierdzi kobieta, w grudniu 2024 r. doszło do tego, że piłkarz zaczął ją poniżać i źle traktować.

Były piłkarz Premier League oskarżony przez partnerkę

Larissa Ferrari stwierdziła, że po ostrej kłótni piłkarz zaczął się nad nią znęcać, każąc m.in. lizać podłogę czy pić wodę z muszli klozetowej. - Chcę sprawiedliwości, ponieważ wykorzystał moją psychiczną słabość, aby uzyskać korzyści seksualne. Żądał ode mnie dowodu miłości, który polegał na poniżaniu. Nagrywałam filmy, na których piłam własny mocz, piłam wodę z muszli klozetowej i lizałam podłogę. Jestem prawniczką i nigdy nie złożyłabym tak poważnych zarzutów bez powodu - powiedziała Ferrari agencji AFP.

Według raportu policyjnego Larissa oskarżyła również Payeta o fizyczne znęcanie się nad nią. Dowodem na to zachowanie piłkarza miały być widoczne obrażenia na jej ciele. W oświadczeniu policji napisano: „Śledztwo jest w toku. Skarga została zarejestrowana na posterunku policji specjalizującym się w pomocy kobietom".

Kobieta oskarzyła też piłkarza o to, że Payet powoływał się na związki z mafią. Ferrari twierdzi, że była w ciąży z piłkarzem, jednak z powodu jego zachowania poroniła.

Larissa Ferrari wyznała, że poznała Payeta przez Instagram. Potem spotkali się osobiście. Wiedziała, że francuski piłkarz ma żonę, Ludivinę, z którą wychowują czwórkę dzieci. - Nasza miłość najpierw była słodka. Potem przerodziła się w makabrę - mówiła

Dimitri Payet od ubiegłego lata pozostaje bez klubu. Wcześniej grał w Vasco da Gamie, Olympique'u Marsylia, West Hamie, Lille OSC, Saint-Etienne, FC Nantes i SS Excelsiorze. W kadrze Francji rozegrał 38 meczów.