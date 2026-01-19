Cała Portugalia trąbi o Pietuszewskim po meczu Porto!

FC Porto ostatecznie wygrało z Vitorią Guimaraes 1:0 i można śmiało powiedzieć, że bez Oskara Pietuszewskiego tego zwycięstwa by nie było. Młody Polak nie tylko przyczynił się do zdobycia bramki na 1:0, ale sprawił też, że rywale kończyli ten mecz w osłabieniu. W samej końcówce Telmo Arcanjo - ten sam piłkarz, który sfaulował Pietuszewskiego w polu karnym - znów nieskutecznie interweniował i otrzymał drugą żółtą kartkę.

Portugalczycy zachwyceni Pietuszewskim. Nic dziwnego. Fantastyczny debiut!

Mimo że Polak pojawił się na boisku w samej końcówce spotkania, to miał ogromny wpływ na końcowy wynik. Nie jest więc zaskoczeniem, że portugalskie media są pod wrażeniem jego postawy. "Pietuszewski już ekscytuje" - pisze "Record", który stwierdził, że młodzieżowy reprezentant Polski "dodał nowej energii atakowi".

"Record" zauważył też reakcję FC Porto na obiecujący debiut Polaka. Klub opublikował w mediach społecznościowych wpis w języku polskim o treści: "Przyjaciele z Polski, możemy powiedzieć, że Oskar Pietuszewski miał bardzo udany debiut".

"A Bola" za zawodnika meczu uznała bramkarza Diogo Costę, ale Pietuszewskiego też doceniła i wystawiła mu taką samą ocenę (7).

"Co za debiut! Ten 17-letni chłopak z Polski miał decydujący wpływ na to zwycięstwo, bo wywalczył jedenastkę, którą Varela zamienił na jedyną bramkę w meczu. Telmo Arcanjo zahaczył go po tym, jak Pietuszewski otrzymał piłkę na lewej stronie boiska i dryblingiem wszedł w pole karne. W dodatku w ostatniej minucie czasu doliczonego doprowadził do tego, że rywal dostał czerwoną kartkę" - czytamy.

Dobrze oceniony został też Jakub Kiwior (6), który został określony "najlepszym w defensywie". Jan Bednarek pojawił się na boisku dopiero w samej końcówce i nie otrzymał żadnej oceny.

"Jeden z najlepszych piłkarzy w lidze". Nie tylko Pietuszewski zachwycił!

Kilka ciepłych słów dla Pietuszewskiego znalazł też portal zerozero.pt. "Polak pokazał charakter, wziął odpowiedzialność i wywalczył jedenastkę w swoim pierwszym kontakcie z piłką. Natychmiastowy efekt" - czytamy. "Debiut marzeń na trudnym terenie" - dodał serwis.

A to nie był jedyny udany polski występ zdaniem zerozero.pt. Jakub Kiwior został uznany przez ten portal za najlepszego piłkarza całego spotkania.

"Najlepszy zawodnik na boisku. Razem z Thiago Silvą czyścił wszystko. Był - na swoim poziomie - doskonały w fazie budowania akcji oraz liderował defensywie, która miała dużo pracy w Guimaraes. Jak na razie jest jednym z najlepszych piłkarzy w lidze" - zachwyca się serwis.

Teraz FC Porto szykuje się do meczu Ligi Europy z Viktorią Pilzno. Klub Polaków walczy o miejsce w czołowej ósemce fazy ligowej. To spotkanie odbędzie się już w czwartek 22 stycznia o 18:45. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.