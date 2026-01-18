Spory co do tego, który piłkarz jest tym najlepszym w historii futbolu, są jałowe. Dla wielu obserwatorów zawodnikiem wszech czasów jest Lionel Messi. Słynny Argentyńczyk nie zamierza jeszcze schodzić z boiska. Ale wiadomo już, gdzie może zakończyć karierę.

Spekulacje odnośnie do przyszłości Messiego nie ustają

Niedawno w przestrzeni medialnej pojawiły się szokujące informacje. Zanim Lionel Messi wylądował na Florydzie w zespole Interu Miami, dostał niewiarygodnie wysoką ofertę. W 2023 roku Argentyńczyka chciał ściągnąć do siebie prezes saudyjskiego klubu Al Ittihad. Anmar Al Hail przyznał, że zaoferował Messiemu bajoński kontrakt wart 1,4 miliarda (!) euro. Były kapitan Barcelony odrzucił propozycję, tłumacząc to "sprawami rodzinnymi". W połowie lipca 2023 roku Argentyńczyk trafił do Interu Miami i, jak się okazuje, nie zamierza stamtąd odchodzić.

"Messi podpisał nowy kontrakt z Miami w październiku, który wiąże jego przyszłość z tym klubem do 2028 roku. A zatem przeprowadzka na Bliski Wschód wydaje się obecnie mniej prawdopodobna niż kiedykolwiek" - napisał Pete O'Rourke z "Football Insider".

Po zakończeniu sezonu w MLS pojawiły się także spekulacje odnośnie do transferu Argentyńczyka do... Manchesteru City, gdzie nadal trenerem jest Pep Guardiola. "Manchester City stał się faworytem do zostania kolejnym klubem Messiego, ponieważ prawdopodobnie jest najbardziej zdolny do zaoferowania mu pensji, jakiej by oczekiwał". Ostatecznie jednak i ten temat miał upaść, wraz z podpisaniem nowej umowy z Interem Miami.

"Argentyńska ikona posiada mniejszościowy pakiet udziałów w tym klubie. Może więc wkrótce zakończyć karierę piłkarską na Florydzie, aby dołączyć do Davida Beckhama w zarządzie klubu" - czytamy w "Football Insider".

Messi nie pojechał do Stanów Zjednoczonych wyłącznie po to, by odcinać kupony. Ośmiokrotny laureat "Złotej Piłki" niedawno doprowadził swój zespół do pierwszego w historii zwycięstwa w Pucharze MLS. Łącznie w 88 meczach w barwach Interu Miami Leo Messi zdobył 77 goli i zaliczył 44 asysty. W tegorocznym mundialu Argentyńczyk będzie bronił tytułu mistrzowskiego sprzed czterech lat, wywalczonego w Katarze. Początek MŚ jest zaplanowany na 11 czerwca.