Włosi już znają przyszłość Milika. Juventus podjął decyzję

Arkadiusz Milik od dłuższego czasu zmaga się z powracającymi kontuzjami. Wydawało się, że problemy napastnika się w końcu skończą. Polak znalazł na ławce rezerwowych Juventusu w wygranym 2:1 meczu z AS Romą. Było to jednak tylko jedno z dwóch spotkań, w których zobaczyliśmy Milika w kadrze meczowej. Po nowym roku zawodnik jest ponownie kontuzjowany. Cierpliwość zaczynają tracić władze Starej Damy.

Juventus podjął decyzję ws. Milika. To koniec Polaka na Allianz Stadium

Arkadiusz Milik od ponad 500 dni nie może wrócić na murawę. Polak z obecnym urazem zmagał się jeszcze przed Euro 2024, po raz ostatni zagrał w towarzyskim meczu kadry z Ukrainą w czerwcu 2024 r. Wcześniej rozwój jego kariery również skutecznie hamowały kontuzje.

Cierpliwość do Milika miały stracić władze Juventusu. Włoski portal calciomercato.it podał, że klub planuje rozwiązanie umowy. Stara Dama ma przejść do działania w najbliższym czasie.

"Juventus zamierza w najbliższym czasie rozwiązać kontrakt z Arkadiuszem Milikiem. Polak i tak nie był częścią długofalowych planów klubu, a taki ruch pozwoli mu rozejrzeć się za nowym zespołem jeszcze tej zimy. Chętnych na jego pozyskanie raczej nie zabraknie" - czytamy w calciomercato.it.

Milik za rozwiązanie umowy powinien otrzymać spore odszkodowanie

Rozwiązanie umowy z Milikiem nie będzie dla Juventusu tanie. Serwis Capology podaje, że napastnik zarabia około 2,24 miliona euro rocznie. Umowa obowiązuje jeszcze przez półtora roku. A to oznacza, że Milikowi będzie trzeba wypłacić odszkodowanie.

Wydawało się, że kariera Arkadiusza Milika w Juventusie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Polak miał bardzo przyzwoity czas w sezonie 2023/24. Pełnił wówczas rolę ważnego rezerwowego. Zdobył 8 goli w 36 meczach.