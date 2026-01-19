Ale kasa! Tyle zarabia szef FIFA

26 lutego 2026 roku minie dokładnie dekada od momentu, w którym Szwajcar objął stery w FIFA. Wcześniej przez wiele lat (2009-16) był sekretarzem generalnym UEFA. Infantino jest regularnie krytykowany za sposób, w jaki szefuje światową centralą piłkarską. Ostatnio dostało mu się choćby za skandalicznie wysokie ceny biletów na zbliżający się mundial.
Ile dostaje przewodniczący FIFA? Szokujące zarobki
Niektóre działania Infantino budzą poważny niesmak. Szef FIFA otwarcie bowiem lobbował za organizacją mundialu w Arabii Saudyjskiej w 2034 roku. Czymś szczególnie bulwersującym jest więź 55-latka, jaka łączy go z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Infantino ma wielką słabość do polityków. Niedawno zasłynął wręczeniem Pokojowej Nagrody FIFA prezydentowi USA, Donaldowi Trumpowi, czego z nikim nie konsultował.
Dziennikarze francuskiego "Le Monde" dotarli do corocznego zeznania podatkowego, jakie FIFA (jako organizacja non-profit) musi przedkładać amerykańskiemu Urzędowi Skarbowemu. Według najnowszego raportu Infantnio w całym 2024 roku zarobił... 6,13 mln dolarów.
"Z tej kwoty prawie 3 miliony dolarów stanowiła pensja zasadnicza, 1,87 miliona dolarów premii, 1,14 miliona dolarów innych wynagrodzeń oraz aż 155 000 dolarów w ramach emerytur i odroczonych wynagrodzeń" - czytamy doniesienia mediów.
Co ciekawe, osiem lat wcześniej FIFA wypłacała swojemu przewodniczącemu znacznie mniejsze pieniądze, bo "zaledwie" 1,5 mln dolarów rocznie. To oznacza aż 4-krotny wzrost zarobków.