"Chciałbym podziękować Polakom". Oto co teraz czeka Ukraińca

Ołeksandr Zinczenko, 29-letni obrońca reprezentacji Ukrainy, od pewnego czasu mierzy się z kontuzjami. Doskwierał mu przede wszystkim uraz łydki, miał także problemy z pachwiną. Na początku 2024 roku na dobre stracił miejsce w składzie Arsenalu - "Kanonierzy" ostatniego dnia letniego okienka postanowili wypożyczyć Ukraińca do Nottingham Forest, ale i w tym zespole ma problem z graniem. Prawdopodobnie Zinczenko niedługo zostanie ponownie wypożyczony. Tym razem do Ajaksu Amsterdam.

"Ajax chce spróbować podpisać z nim dłuższy kontrakt"

Zinczenko, na mocy umowy wypożyczenia do Forest, nie może wrócić do Arsenalu Londyn przed końcem obecnego sezonu. Ale w obecnym klubie Ukrainiec także nie łapie się do składu. W trwających rozgrywkach wystąpił w zaledwie pięciu meczach w Premier League oraz w trzech spotkaniach Ligi Europy. Od października do grudnia leczył uraz pachwiny.

29-latek jest jednak wszechstronnym piłkarzem - może grać i na lewej stronie obrony, i w środku pola na pozycji nr 6. Tak się składa, że Ajax szuka wzmocnień właśnie w tych sektorach boiska.

"Ajax, poza kilkoma szczegółami, osiągnął porozumienie z Arsenalem w sprawie przedłużenia kontraktu z Zinczenką do końca sezonu" - czytamy w holenderskim "De Telegraaf". 36-krotni mistrzowie Holandii chcą nie tylko wypożyczyć Zinczenkę. Myślą także nad sfinalizowaniem dłuższej umowy.

"Sam zawodnik wydaje się otwarty na transfer na Johan Cruijff ArenA. Ajax jest w kontakcie z Jorge Mendesem, agentem zawodnika. Umową między klubami zajmuje się Nathan van Kooperen, holenderski agent agencji Muy Manero. Zinczenko będzie wolnym zawodnikiem po tym sezonie, a Ajax chce spróbować podpisać z nim kontrakt na dłuższy czas" - piszą holenderskie media.

Zinczenko chce wrócić do regularnej gry, bo Ukraina niedługo będzie walczyć w barażach o udział w tegorocznych mistrzostwach świata. Być może w kluczowym spotkaniu rywalem Ukraińców będzie kadra Polski. By do tego doszło, Zinczenko i jego koledzy muszą najpierw uporać się ze Szwecją, a zespół Jana Urbana musi pokonać Albanię. Baraże odbędą się pod koniec marca.

Wracając do Zinczenki - Ukrainiec niedawno gościł w naszym kraju. Podczas rozmowy z Weszło skorzystał z okazji i podziękował Polakom za okazywaną pomoc po napaści Rosji na Ukrainę.

- Czuję ból. Ból, że straciliśmy i tracimy nadal naprawdę dużo naszych istnień. Nie mogę się doczekać, kiedy to się skończy, naprawdę mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko. Korzystając z tej okazji i waszej platformy chciałbym bardzo podziękować Polakom w całym kraju za pomoc, którą otrzymujemy od was każdego dnia. Wielu ukraińskich uchodźców mieszka w waszym kraju i wiem, jak nam pomagacie. Naprawdę dziękuję wam z całego serca, ponieważ bez tej pomocy byłoby o wiele, wiele, wiele trudniej - zaznaczył Zinczenko w rozmowie z Weszło TV.