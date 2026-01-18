Jest decyzja Flicka ws. Lewandowskiego. Niestety

FC Barcelona zanotowała serię 11 wygranych meczów z rzędu. W czwartek pokonała Racing Santander 2:0 w Pucharze Króla. To nie było przekonujące zwycięstwo, ale takie spotkania też mają prawo się zdarzyć. Pewne było, że Hansi Flick dokona rotacji na ligowe starcie z Realem Sociedad.

Jest skład Barcelony na ligowy hit. Lewandowski na ławce

FC Barcelona zaprezentowała swój skład na hitowe spotkanie La Ligi na Reale Arena w San Sebastian. Nie zobaczymy od pierwszej minuty na boisku Roberta Lewandowskiego. Hansi Flick postawił na Ferrana Torresa na pozycji "dziewiątki".

Decyzja może zaskakiwać, biorąc pod uwagę, jak wygląda rotacja w ataku Barcelony. Lewandowski częściej pojawia się w ważniejszych i trudniejszych meczach dla "Blaugrany", a takimi są na pewno wyjazdy do Kraju Basków. Warto też pamiętać, że polski napastnik jest bardzo skuteczny w starciach z baskijską ekipą. W ośmiu meczach przeciwko Realowi Sociedad strzelił pięć goli.

Poza kadrą meczową znalazł się Raphinha. Brazylijczyk nabawił się urazu uda. Wydawało się, że jego miejsce na lewej stronie boiska zajmie Marcus Rashford, ale Hansi Flick postawił na inne rozwiązanie. Miejsce Brazylijczyka zajmie Fermin Lopez. Natomiast za plecami Ferrana pojawi się Dani Olmo.

Pierwszy gwizdek o godzinie 21:00. Sędziować będzie Jesus Gil Manzano.

Jeśli FC Barcelona wygra, utrzyma przewagę czterech punktów w tabeli nad Realem Madryt.

Składy:

FC Barcelona: Joan García - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres.

Real Sociedad: Alex Remiro - Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez - Takefusa Kubo, Benat Turrientes, Carlos Soler, Brais Mendez - Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.