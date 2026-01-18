Ależ historia! Piłkarska gwiazda wraca z emerytury

Naniego nie trzeba przedstawiać kibicom piłki nożnej. W swojej karierze zdobył wszystkie najważniejsze trofea - w 2016 roku został mistrzem Europy u boku Cristiano Ronaldo, ma również na koncie zwycięstwo w Lidze Mistrzów czy też cztery mistrzostwa Anglii zdobyte z Manchesterem United.

Po odejściu z Anglii Nani reprezentował barwy m.in. Fenerbahce, Valencii, Lazio, Sportingu Lizbona czy też Venezii. Ostatnim klubem Naniego była portugalska Estrela Amadora. W lipcu 2024 roku podpisał kontrakt, ale po ledwie kilku miesiącach postanowił zakończyć karierę.

Krótka emerytura Luisa Naniego

"Nadszedł czas pożegnania. Postanowiłem zakończyć karierę jako profesjonalny gracz. To była niesamowita podróż i chciałbym podziękować każdej osobie, która mi pomogła i wspierała mnie podczas wzlotów i upadków w karierze, która trwała ponad 20 lat i dała mi tak wiele niezapomnianych wspomnień. Czas zacząć nowy rozdział i skupić się na nowych celach i marzeniach. Do zobaczenia wkrótce!" - napisał w grudniu 2024 roku w mediach społecznościowych.

Kto by się spodziewał, że ledwie 13 miesięcy później Portugalczyk zmieni zdanie? Jak donosi portal Sports.kz, Luis Nani ma przerwać swoją piłkarską emeryturę. Lada moment ma pojawić się na obozie przygotowawczym FK Aktobe, pięciokrotnego mistrza Kazachstanu. Co skłoniło 39-latka do powrotu do profesjonalnego uprawiania sportu? Jeśli nie wiadomo, o co chodzi...

Nani wraca do piłki

Nani ma podpisać roczny kontrakt, a jego zarobki będą najwyższe w historii kazaskiej ligi. Za wszystko zapłaci Nurlan Artykbayev. Majątek jednego z najbogatszych biznesmenów w Kazachstanie wycenia się na przeszło 200 milionów dolarów. To właśnie dzięki niemu Luis Nani 22 stycznia przyleci do Ałmatów. Stamtąd wybierze się w podróż do Aktobe, gdzie zostanie zaprezentowany jako nowy piłkarz lokalnego klubu.

FK Aktobe nie może zaliczyć ubiegłego roku do udanych. W lidze kazachskiej zajęli piąte miejsce, przez co nie zagrają w europejskich pucharach w sezonie 2026/27. Ściągnięcie Naniego ma na celu potwierdzenie wysokich ambicji klubu.