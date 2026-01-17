O 17:30 Raków oficjalnie ogłosił pierwszy transfer. I to jaki!

Zespół Rakowa Częstochowa długo zwlekał z ruchami transferowymi w przerwie zimowej, pomiędzy rundą jesienną a wiosenną Ekstraklasy. Końcem ubiegłego roku z drużyną pożegnał się trener zespołu, Marek Papszun, który Częstochowę zamienił na Warszawę. W stołecznej Legii ma przywrócić wyniki oraz odbudować zespół po fatalnej końcówce roku 2025. Tymczasem Raków 7 stycznia rozpoczął trwający 16 dni obóz przygotowawczy w tureckim mieście Belek.

Nowy nabytek prosto z MLS

W sobotę 17 stycznia równo o godzinie 17:30 zespół spod Jasnej Góry poinformował w mediach społecznościowych o dokonaniu pierwszego w tym okienku transferu. Na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu z New York City FC występującego w rozgrywkach MLS trafi do częstochowskiego klubu Mitja Ilenič. Słoweniec urodził się 26 grudnia 2004 roku i jest wychowankiem akademii NK Bela Krajina, z której przeniósł się do NK Domžale. W tym zespole miał okazję grać w drużynach juniorskich oraz w pierwszej drużynie. W 2023 roku przeniósł się za kwotę około miliona euro za Ocean. Tam wystąpił w 68 spotkaniach, w których strzelił 3 gole i zanotował 5 asyst. Dodatkowo zanotował siedem meczów w ramach Leagues Cup, w których udział biorą kluby z MLS oraz meksykańskiej Liga MX. 20 stycznia 2024 roku zawodnik, który może występować na prawej stronie obrony, bądź na pozycji wahadłowego zadebiutował w reprezentacji Słowenii w towarzyskim meczu przeciwko USA.

Słoweniec przemówił do kibiców Rakowa

Nowy nabytek Częstochowian zdołał się już przywitać z kibicami "Medalików". W pierwszej wypowiedzi, zamieszczonej w formie wideo na mediach społecznościowych klubu, Słoweniec wyraził radość z transferu do Rakowa. - Bardzo się cieszę, że tu jestem. To dopiero początek czegoś nowego i jestem bardzo podekscytowany - powiedział Ilenič.

21-latek opowiedział też po krótce o swoim pobycie za Oceanem, gdzie przyszło mu dorastać przez ostatnie kilka sezonów. - Przyjechałem tam, gdy miałem 18 lat. To takie wyjątkowe doświadczenie, że mogę powiedzieć, iż dorastałem w Nowym Jorku. Jestem z tego bardzo dumy. Ukształtowało mnie to jako osobę, jako człowieka. To było naprawdę dobre doświadczenie i bardzo się z tego cieszę - kontynuował.

Reprezentant Słowenii przyznał także, iż jego celem był powrót do Europy. - Moim celem od dłuższego czasu był powrót do Europy, zwłaszcza że gram w reprezentacji Słowenii. Kiedy grałem w Ameryce, było tam wiele podróży. Trudno będzie się przestawić tutaj z powrotem - w Europie. Bycie bliżej domu też wiele dla mnie znaczy, bo moja rodzina, moi przyjaciele mogą mnie częściej odwiedzać.

Na sam koniec piłkarz zwrócił się bezpośrednio do kibiców Rakowa. - Myślę, że możecie być mną naprawdę podekscytowani. Dam z siebie wszystko. Każdy trening, każdy mecz - wiem, że to się liczy i nie będzie ze mną problemów - zakończył.

Przebywający na obozie w Turcji Raków powróci do kraju 24 stycznia. Pierwsze spotkanie rundy wiosennej piłkarze prowadzeni przez Łukasza Tomczyka rozegrają w Płocku z tamtejszą Wisłą, która z dorobkiem 30 punktów przewodzi w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Częstochowski klub jest w tym zestawieniu na czwartym miejscu ze stratą zaledwie jednego "oczka" do Płocczan. Początek spotkania w niedzielę 1 lutego o godzinie 14:45.