Oto co Lewandowski przekazał na aukcję dla WOŚP. Wystarczyły dwie godziny

Robert Lewandowski w przeszłości wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy na różne sposoby. W 2025 roku kibice mogli licytować dwa bilety na domowy mecz FC Barcelony. A to wszystko połączone z możliwością obejrzenia treningu zespołu. Wcześniej z kolei na aukcji zobaczyliśmy m.in. koszulkę "Dumy Katalonii" z autografami całej drużyny. Teraz na fanów futbolu również czeka coś specjalnego.

Niedawno Lewandowski wygrał Superpuchar Hiszpanii. Teraz wesprze WOŚP

11 stycznia odbył się mecz finałowy Superpucharu Hiszpanii, w którym FC Barcelona pokonała Real Madryt 3:2. W ekipie Blaugrany do siatki w końcówce pierwszej połowy trafił właśnie Lewandowski. Polak rozegrał czwarty mecz w karierze w finale Superpucharu Hiszpanii i strzelił czwartego gola.

37-latek wystawił na aukcję koszulkę meczową z pojedynku przeciwko "Królewskim" (rozmiar L). Licytacja jest niezwykle emocjonująca. W sobotę (17 stycznia) w okolicach godziny 14 najwyższa oferta wynosiła 7 tysięcy złotych, a po dwóch godzinach wzrosła do aż 31 tysięcy. Kibice mogą brać udział w licytacji do 16 lutego (więcej informacji TUTAJ).

Może się okazać, że cena trykotu meczowego Lewandowskiego dojdzie do niebotycznej sumy. Widać, jak cenna jest to rzecz dla kolekcjonerów.

Pod takim hasłem WOŚP gra w tym roku

Mnóstwo gwiazd sportu angażuje się w grę razem z WOŚP. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" - to hasło przewodnie 34. finału. Zebrane środki zostaną przekazane na gastroenterologię dziecięcą, czyli na walkę z chorobami układu pokarmowego u najmłodszych.

34. Finał WOŚP odbędzie się 25 stycznia. W wydarzeniu weźmie udział 1681 sztabów, które będą działać na całym świecie. Jeśli chodzi o aukcje, to oczywiście mogą one kończyć się nawet sporo dni po finale, co pokazuje choćby licytacja koszulki Lewandowskiego.