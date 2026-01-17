Powrót na stronę główną

Ten rzut karny stanie się legendą. Co za pech bramkarza

Rzut karny to jeszcze nie bramka. Ale obroniony rzut karny też nie zawsze kończy się szczęśliwie. Dobitnie przekonał się o tym golkiper reprezentacji Jordanii do lat 23, Abdel Al Talaga, który podczas serii jedenastek w ćwierćfinałowym meczu Pucharu Azji AFC U23 przeciwko Japonii. Bramkarz odbił strzał Yutaki Michiwakiego i już zaczął celebrować. Nie wiedział, że piłka wpadła do bramki.
Karny w meczu Japonia - Jordania U23
Ćwierćfinał Pucharu Azji AFC do lat 23 skojarzył ze sobą kadry Japonii i Jordanii. Piłkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni walczyli o obronę tytułu, który przed dwoma laty wywalczyli w Katarze, pokonując w finale Uzbekistan. Starcie przeciwko Jordańczykom nie należało do najłatwiejszych.

Absurdalny karny przekreślił szanse Jordańczyków. Bramkarz już się cieszył

Już w 30. minucie brązowi medaliści z 2013 roku wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Alego Ahmada Azaizeha. Japończycy wyrównali po zmianie stron, a gola strzelił Shusuke Furuya. Po 90 minutach wynik pozostawał remisowy. Dogrywka również nie pomogła w rozstrzygnięciu losów awansu do półfinału, więc oba zespoły przystąpiły do serii rzutów karnych.

Po pierwszej kolejce Japonia była na prowadzeniu - karnego spudłował Mohammad Taha. Do piłki podszedł Yutaka Michiwaki i już wydawało się, że jego strzał bez problemu obronił Abdel Al Talaga. Golkiper już cieszył się ze skutecznej interwencji, a gdy okazało się, że piłka jednak zatrzepotała w siatce, oniemiał. Okazało się, że futbolówka, która poleciała wysoko w górę, nie wypadła za linię końcową i spadła do prosto do bramki. Bardziej absurdalnej "jedenastki" możecie już nie zobaczyć.

Ostatecznie to Japończycy zwyciężyli w karnych 4:2, gdyż Mohammad Al-Shatti również pomylił się przy swoim uderzeniu. Oprócz Japonii pewni gry w strefie medalowej są już Wietnamczycy, którzy pokonali Zjednoczone Emiraty Arabskie 3:2. W dwóch pozostałych ćwierćfinałach Uzbekistan gra z Chinami, a Australia mierzy się z Koreą Południową.

