Ten rzut karny stanie się legendą. Co za pech bramkarza

Ćwierćfinał Pucharu Azji AFC do lat 23 skojarzył ze sobą kadry Japonii i Jordanii. Piłkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni walczyli o obronę tytułu, który przed dwoma laty wywalczyli w Katarze, pokonując w finale Uzbekistan. Starcie przeciwko Jordańczykom nie należało do najłatwiejszych.

Absurdalny karny przekreślił szanse Jordańczyków. Bramkarz już się cieszył

Już w 30. minucie brązowi medaliści z 2013 roku wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Alego Ahmada Azaizeha. Japończycy wyrównali po zmianie stron, a gola strzelił Shusuke Furuya. Po 90 minutach wynik pozostawał remisowy. Dogrywka również nie pomogła w rozstrzygnięciu losów awansu do półfinału, więc oba zespoły przystąpiły do serii rzutów karnych.

Po pierwszej kolejce Japonia była na prowadzeniu - karnego spudłował Mohammad Taha. Do piłki podszedł Yutaka Michiwaki i już wydawało się, że jego strzał bez problemu obronił Abdel Al Talaga. Golkiper już cieszył się ze skutecznej interwencji, a gdy okazało się, że piłka jednak zatrzepotała w siatce, oniemiał. Okazało się, że futbolówka, która poleciała wysoko w górę, nie wypadła za linię końcową i spadła do prosto do bramki. Bardziej absurdalnej "jedenastki" możecie już nie zobaczyć.

Ostatecznie to Japończycy zwyciężyli w karnych 4:2, gdyż Mohammad Al-Shatti również pomylił się przy swoim uderzeniu. Oprócz Japonii pewni gry w strefie medalowej są już Wietnamczycy, którzy pokonali Zjednoczone Emiraty Arabskie 3:2. W dwóch pozostałych ćwierćfinałach Uzbekistan gra z Chinami, a Australia mierzy się z Koreą Południową.

