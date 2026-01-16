Legia Warszawa nie ma już wyjścia! Oto decyzje Papszuna

Gośćmi programu będą dwaj zawodnicy, którzy ponad połowę swojej kariery spędzili w tych samych klubach i w tym samym czasie grali dla reprezentacji Polski. Jakub Kosecki i Daniel Łukasik skomentują też zimowe wietrzenie szatni Legii Warszawa. Kogo w pierwszej kolejności należałoby się pozbyć z Łazienkowskiej?

REKLAMA

W programie także o tym, jaki klub Ekstraklasy na razie zrobił najciekawsze transfery, kto więcej wygrał na nowym kontrakcie w Pogoni Kamila Grosickiego oraz dlaczego piłkarze nie lubią zimowych zgrupowań.