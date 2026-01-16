Wynajęli 12-latka, żeby zabił piłkarza. "Mama chce mnie wydać"

Szwedzi zmagają się z narastającą przestępczością wśród młodzieży do 15. roku życia. Nastolatków do najbardziej przerażających zbrodni rekrutują gangsterzy. O tym niezwykle bulwersującym procederze od wielu tygodni informują tamtejsze media, z największym dziennikiem "Aftonbladet" na czele.

"Aftonbladet": Nastolatek za pół miliona koron miał zabić piłkarza

W grudniu ubiegłego roku Szwecją wstrząsnęła zbrodnia, jakiej miał dopuścić się... 12-latek. Na południu kraju, w Malmoe, śmiertelnie postrzelono 21-latka. Jak się później okazało, sprawcą tragedii było dziecko, które w dodatku zabiło nie tę osobę, na którą dostało zlecenie.

Wyroki śmierci wydają gangsterzy, działający poza Szwecją. Wybierają miejscowych pośredników, którzy następnie, używając popularnych platform społecznościowych, werbują najmłodszych do najgorszych przestępstw.

- Rekrutowane dzieci często mają problemy w szkole, problemy z uzależnieniami, zaburzeniami koncentracji lub miały już problemy z prawem. Są rekrutowani do konfliktów, z którymi nie mają żadnego związku. Są po prostu najemnikami - powiedział francuskiej agencji AFP, profesor kryminologii Uniwersytetu Sztokholmskiego, Sven Granath.

Właśnie w stolicy Szwecji mogło dojść do kolejnej tragedii tego typu. Jak informują dziennikarze "Aftonbladet": "Tego lata dwunastoletni chłopiec pojawił się na boisku piłkarskim w Sztokholmie, gdzie rozgrywany był mecz ligowy. Kilku starszych nastolatków dało mu broń i poleciło zamordować zawodnika z numerem 20 za pół miliona koron [niecałe 200 tysięcy zł przyp. red.]". Do zbrodni nie doszło, bo po pierwsze piłkarz nie pojawił się na meczu. Po drugie zaś, czujnością wykazała się mama niedoszłego, nastoletniego zabójcy.

Jak pisze szwedzki Aftonbladet, Matka przeszukała jego telefon i powiadomiła policję. Chłopiec aktywnie poszukiwał zleceń na zabójstwa wiosną i zeznawał o podejrzeniach matki w szyfrowanym komunikatorze Signal. "Cholera, nie mogę jutro iść do miasta, mama chce mnie wydać, bo martwi się, że jestem przestępcą" - napisał do zleceniodawcy.

W ubiegłym tygodniu ukarano cztery osoby za udział w zleceniu zabójstwa piłkarza. Między innymi 19-latek i 25-latek zostali skazani za planowanie morderstwa i wynajęcie do tego celu 12-letniego chłopca.