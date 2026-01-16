Były trener Legii naprawdę to zrobił w Iranie. Wszystko wbrew zaleceniom

Iran jest pogrążony w chaosie, a to ze względu na trwające od końcówki zeszłego roku protesty, związane z sytuacją gospodarczą i społeczną. Sprawy przybierają coraz bardziej niepokojący bieg, w związku z czym np. polskie MSZ zaapelowało do Polaków, aby opuścili ten kraj. Podobnie wygląda to w przypadku obywateli innych państw, a zamieszanie nie pozostaje bez wpływu na świat sportu.

Ricardo Sa Pinto trenuje klub z Iranu. Podjął decyzję ws. opuszczenia kraju

W irańskim klubie Esteghlal (z Teheranu) trenerem jest Ricardo Sa Pinto, były szkoleniowiec Legii Warszawa (sierpień 2018 - kwiecień 2019). I na razie nie planuje opuszczać zespołu. "Zamierza pozostać w Iranie, dopóki warunki bezpieczeństwa na to pozwolą" - czytamy w portugalskim "Recordzie".

W czwartek 15 stycznia źródło bliskie Sa Pinto przekazało portugalskiej agencji prasowej Lusa, że na razie jest on "bezpieczny" w ogarniętym protestami kraju i zamierza być tam dopóty, "dopóki będzie miał pozwolenie". Jednocześnie "ma już przygotowane plany awaryjne", gdyby sytuacja drastycznie się zmieniła. Dodajmy, iż w środę 14 stycznia tymczasowo została zamknięta portugalska ambasada w Iranie.

53-latek pozostał na stanowisku, choć członkowie jego sztabu szkoleniowego oraz zagraniczni piłkarze Esteghlal zostali już ewakuowani do Stambułu. Na miejscu pozostali irańscy zawodnicy, a na niedzielę 18 stycznia zaplanowany jest ligowy mecz z Terakhtorem Sazi Tebriz.

Tak Ricardo Pinto radzi sobie w Iranie

Sa Pinto trenuj Esteghlal od czerwca zeszłego roku. To jego druga kadencja w tej drużynie, wcześniej prowadził ją w okresie od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. Bilans obecnego pobytu to po dziewięć zwycięstw i remisów oraz pięć porażek, a ogólny w tym klubie to 32 wygrane, 17 remisów i 10 przegranych. W sezonie 2022/23 wywalczył Superpuchar Iranu.

Po 15 kolejkach obecnego sezonu Esteghlal ma 27 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Wyżej są Persepolis (28 pkt) oraz Sepahan (30 pkt).