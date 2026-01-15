Powrót na stronę główną

Było 1:0, kiedy wszedł Lewandowski. Ciężko uwierzyć, co się stało w końcówce

Robert Lewandowski pojawił się na boisku w roli rezerwowego i zmarnował jedną bardzo dobrą okazję. FC Barcelona i tak jednak wygrała 2:0 w Pucharze Króla na wyjeździe z Racingiem Santander. Gospodarze zdobyli dwa gole, ale oba nie zostały uznane. W doliczonym czasie gry panowały gigantyczne emocje.
Gol Ferrana Torresa w meczu Racing Santander - FC Barcelona
Screen serwis X - ESPN

Była 66. minuta meczu Racing Santander - FC Barcelona. Fermin Lopez, który pojawił się na boisku osiem minut wcześniej, kapitalnie prostopadle ze swojej połowy podał do Ferrana Torresa. Ten minął w polu karnym bramkarza i strzałem do pustej bramki z sześciu metrów zdobył gola na 1:0. Od razu po golu Torres zszedł z boiska, a zastąpił go Robert Lewandowski. Polak w 79. minucie miał bardzo dobrą okazję na zdobycie bramki, ale dobijając strzał Fermina Lopeza, z pięciu metrów trafił w bramkarza.  

Zobacz wideo Jak zagra Legia na wiosnę? Papszun: Będziemy walczyć o życie

Ferran Torres dał wygraną FC Barcelonie

Czwartkowy mecz rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem z powodu problemów z wejściem kibiców na trybuny. Hansi Flick, trener FC Barcelony na starcie z liderem LaLigi 2, który w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminował Villarreal (wygrana u siebie 2:1), 3. zespół Primera Division, nie wystawił Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. W ataku od pierwszych minut grał Ferran Torres, a w bramce Joan Garcia. FC Barcelona nie chciała popełnić błędu największego rywala - Realu Madryt. W środę drużyna z Madrytu odpadła z Pucharu Króla po porażce z drugoligowym Albacete.

W pierwszej połowie meczu FC Barcelona zawiodła. Była przewidywalna, grała wolno, bez elementu zaskoczenia. Nic jej to nie dało, że do przerwy miała aż 82% posiadania piłki, bo oddała tylko jeden celny strzał - w dodatku w 45. minucie i nie stworzyła żadnej bardzo dobrej okazji!

Tymczasem gospodarze mądrze, cierpliwie się bronili na własnej połowie. Próbowali kontratakować, ale rzadko udało im się przedostać w pole karne faworytów. W ofensywie najwięcej pokazali w pierwszych pięciu minutach, bo mieli w tym okresie aż trzy rzuty rożne. 

FC Barcelona dobrze rozpoczęła drugą połowę. Po zaledwie pięciu minutach dwa razy była blisko gola. Najpierw Lamine Yamal strzelił z 18 metrów tuż obok słupka. Chwilę później po błędzie obrony gospodarzy Marcus Rashford przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Jokinem Ezkietą. A potem doszło do sytuacji bramkowej, którą opisaliśmy na początku tekstu. 

W doliczonym czasie gry emocje sięgnęły zenitu. Najpierw gospodarze mieli kapitalną szansę na wyrównanie. Garcia fantastycznie jednak obronił strzał Manexa Lozano z 12 metrów! Chwilę później po kontrze FC Barcelona zdobyła drugiego gola - Yamal trafił do pustej bramki z czterech metrów. Asystę przy jego trafieniu miał Raphinha. W akcji bramkowej Yamal nie najlepiej rozegrał kontrę, źle podając do Lewandowskiego. Kilka sekund później się jednak zrehabilitował. 

FC Barcelona dołączyła do ośmiu najlepszych drużyn Pucharu Króla w tym sezonie. Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się w poniedziałek, 20 stycznia. 

Zobacz także: Oto konsekwencje transferu Pietuszewskiego. Jagiellonia ma problem

Racing Santander - FC Barcelona 0:2 (0:0)

  • Bramki: Ferran Torres (66.), Yamal (90.+5.). 
  • Racing: Ezkieta - Mantilla, Castro, Manu, Garcia Ż (72. Vicente Ż) - Camara, Aldasoro (60 Rodriguez Ż), Gueye, Sainz-Maza (77. Martin) - Arana (46. Lozano), Guliashvili (60. Sangalli Ż). 
  • Barcelona: J. Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Casado (84. E. Garcia), Bernal (58. Fermin Lopez Ż), Olmo (68. Pedri) - Yamal, Torres (68. Lewandowski), Rashford (67. Raphinha). 

Inne wyniki 1/8 finału Pucharu Króla: 

  • Albacete - Real Madryt 3:2 (1:1), 
  • Deportivo Alaves - Rayo Vallecano 2:0 (0:0), 
  • Cultures Leonesa - Athletic Bilbao 3:4 po dogrywce (3:3, 3:3), 
  • Deportivo La Coruna - Atletico Madryt 0:1 (0:0), 
  • Real Sociedad - Osasuna 4:3 po karnych (2:2, 0:2), 
  • Real Betis - Elche 2:1 (0:0)
  • Burgos CF - Valencia 0:2 (0:1),

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem