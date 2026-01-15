Było 1:0, kiedy wszedł Lewandowski. Ciężko uwierzyć, co się stało w końcówce

Była 66. minuta meczu Racing Santander - FC Barcelona. Fermin Lopez, który pojawił się na boisku osiem minut wcześniej, kapitalnie prostopadle ze swojej połowy podał do Ferrana Torresa. Ten minął w polu karnym bramkarza i strzałem do pustej bramki z sześciu metrów zdobył gola na 1:0. Od razu po golu Torres zszedł z boiska, a zastąpił go Robert Lewandowski. Polak w 79. minucie miał bardzo dobrą okazję na zdobycie bramki, ale dobijając strzał Fermina Lopeza, z pięciu metrów trafił w bramkarza.
Czwartkowy mecz rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem z powodu problemów z wejściem kibiców na trybuny. Hansi Flick, trener FC Barcelony na starcie z liderem LaLigi 2, który w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminował Villarreal (wygrana u siebie 2:1), 3. zespół Primera Division, nie wystawił Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. W ataku od pierwszych minut grał Ferran Torres, a w bramce Joan Garcia. FC Barcelona nie chciała popełnić błędu największego rywala - Realu Madryt. W środę drużyna z Madrytu odpadła z Pucharu Króla po porażce z drugoligowym Albacete.
W pierwszej połowie meczu FC Barcelona zawiodła. Była przewidywalna, grała wolno, bez elementu zaskoczenia. Nic jej to nie dało, że do przerwy miała aż 82% posiadania piłki, bo oddała tylko jeden celny strzał - w dodatku w 45. minucie i nie stworzyła żadnej bardzo dobrej okazji!
Tymczasem gospodarze mądrze, cierpliwie się bronili na własnej połowie. Próbowali kontratakować, ale rzadko udało im się przedostać w pole karne faworytów. W ofensywie najwięcej pokazali w pierwszych pięciu minutach, bo mieli w tym okresie aż trzy rzuty rożne.
FC Barcelona dobrze rozpoczęła drugą połowę. Po zaledwie pięciu minutach dwa razy była blisko gola. Najpierw Lamine Yamal strzelił z 18 metrów tuż obok słupka. Chwilę później po błędzie obrony gospodarzy Marcus Rashford przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Jokinem Ezkietą. A potem doszło do sytuacji bramkowej, którą opisaliśmy na początku tekstu.
W doliczonym czasie gry emocje sięgnęły zenitu. Najpierw gospodarze mieli kapitalną szansę na wyrównanie. Garcia fantastycznie jednak obronił strzał Manexa Lozano z 12 metrów! Chwilę później po kontrze FC Barcelona zdobyła drugiego gola - Yamal trafił do pustej bramki z czterech metrów. Asystę przy jego trafieniu miał Raphinha. W akcji bramkowej Yamal nie najlepiej rozegrał kontrę, źle podając do Lewandowskiego. Kilka sekund później się jednak zrehabilitował.
FC Barcelona dołączyła do ośmiu najlepszych drużyn Pucharu Króla w tym sezonie. Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się w poniedziałek, 20 stycznia.
Zobacz także: Oto konsekwencje transferu Pietuszewskiego. Jagiellonia ma problem