Było 1:0, kiedy wszedł Lewandowski. Ciężko uwierzyć, co się stało w końcówce

Była 66. minuta meczu Racing Santander - FC Barcelona. Fermin Lopez, który pojawił się na boisku osiem minut wcześniej, kapitalnie prostopadle ze swojej połowy podał do Ferrana Torresa. Ten minął w polu karnym bramkarza i strzałem do pustej bramki z sześciu metrów zdobył gola na 1:0. Od razu po golu Torres zszedł z boiska, a zastąpił go Robert Lewandowski. Polak w 79. minucie miał bardzo dobrą okazję na zdobycie bramki, ale dobijając strzał Fermina Lopeza, z pięciu metrów trafił w bramkarza.

Ferran Torres dał wygraną FC Barcelonie

Czwartkowy mecz rozpoczął się z 15-minutowym opóźnieniem z powodu problemów z wejściem kibiców na trybuny. Hansi Flick, trener FC Barcelony na starcie z liderem LaLigi 2, który w poprzedniej rundzie sensacyjnie wyeliminował Villarreal (wygrana u siebie 2:1), 3. zespół Primera Division, nie wystawił Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. W ataku od pierwszych minut grał Ferran Torres, a w bramce Joan Garcia. FC Barcelona nie chciała popełnić błędu największego rywala - Realu Madryt. W środę drużyna z Madrytu odpadła z Pucharu Króla po porażce z drugoligowym Albacete.

W pierwszej połowie meczu FC Barcelona zawiodła. Była przewidywalna, grała wolno, bez elementu zaskoczenia. Nic jej to nie dało, że do przerwy miała aż 82% posiadania piłki, bo oddała tylko jeden celny strzał - w dodatku w 45. minucie i nie stworzyła żadnej bardzo dobrej okazji!

Tymczasem gospodarze mądrze, cierpliwie się bronili na własnej połowie. Próbowali kontratakować, ale rzadko udało im się przedostać w pole karne faworytów. W ofensywie najwięcej pokazali w pierwszych pięciu minutach, bo mieli w tym okresie aż trzy rzuty rożne.

FC Barcelona dobrze rozpoczęła drugą połowę. Po zaledwie pięciu minutach dwa razy była blisko gola. Najpierw Lamine Yamal strzelił z 18 metrów tuż obok słupka. Chwilę później po błędzie obrony gospodarzy Marcus Rashford przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Jokinem Ezkietą. A potem doszło do sytuacji bramkowej, którą opisaliśmy na początku tekstu.

W doliczonym czasie gry emocje sięgnęły zenitu. Najpierw gospodarze mieli kapitalną szansę na wyrównanie. Garcia fantastycznie jednak obronił strzał Manexa Lozano z 12 metrów! Chwilę później po kontrze FC Barcelona zdobyła drugiego gola - Yamal trafił do pustej bramki z czterech metrów. Asystę przy jego trafieniu miał Raphinha. W akcji bramkowej Yamal nie najlepiej rozegrał kontrę, źle podając do Lewandowskiego. Kilka sekund później się jednak zrehabilitował.

FC Barcelona dołączyła do ośmiu najlepszych drużyn Pucharu Króla w tym sezonie. Losowanie par ćwierćfinałowych odbędzie się w poniedziałek, 20 stycznia.

Racing Santander - FC Barcelona 0:2 (0:0)

Bramki: Ferran Torres (66.), Yamal (90.+5.).

Racing: Ezkieta - Mantilla, Castro, Manu, Garcia Ż (72. Vicente Ż ) - Camara, Aldasoro (60 Rodriguez Ż ), Gueye, Sainz-Maza (77. Martin) - Arana (46. Lozano), Guliashvili (60. Sangalli Ż ).

(72. Vicente ) - Camara, Aldasoro (60 Rodriguez ), Gueye, Sainz-Maza (77. Martin) - Arana (46. Lozano), Guliashvili (60. Sangalli ). Barcelona: J. Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Casado (84. E. Garcia), Bernal (58. Fermin Lopez Ż), Olmo (68. Pedri) - Yamal, Torres (68. Lewandowski), Rashford (67. Raphinha).

Inne wyniki 1/8 finału Pucharu Króla: