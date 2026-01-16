Świat trąbi o liście Trumpa. Ani słowa o Polsce

Reprezentacja Polski w marcu zagra w barażach o awans na mistrzostwa świata. Los skojarzył podopiecznych Jana Urbana z Albanią, z którą w Warszawie rozegramy półfinał. W przypadku zwycięstwa w finale zagramy z lepszym z pary Ukraina/Szwecja. Będzie to spotkanie wyjazdowe. Czy jeśli awansujemy na mistrzostwa świata, to polscy kibice mają się czego obawiać?

"Prezydent USA Donald Trump robi wszystko, co w jego mocy, aby jak najbardziej utrudnić wjazd do jego kraju wielu kibicom z co najmniej 15 krajów uczestniczących. W wewnętrznej notatce, do której dotarł „Daily Mail", Trump podrzuca bombę pod swój własny Puchar Świata" - czytamy na holenderskim portalu sportnieuws.nl.

Holendrzy wprost piszą o tym, że polityka imigracyjna prezydenta USA jest surowa, a to może mieć swoje reperkusje podczas mistrzostw świata. "Ministerstwo nakazało ambasadom co najmniej 75 krajów odmowę wydawania wiz do czasu weryfikacji procedur. Spośród tych 75 krajów 15 uczestniczy w mistrzostwach świata, co oznacza, że kibice mogą zostać pozbawieni lub znacząco ograniczeni w dostępie do meczów na terytorium USA. Dotyczy to również kilku czołowych krajów piłkarskich" - czytamy.

Co ciekawe na liście ma się znajdować np. Tunezja - potencjalny rywal grupowy Polaków, a utrudniony dostęp mogą mieć Brazylijczycy, Marokańczycy i Haitańczycy.

Jeśli wierzyć medialnym informacjom to listę domykają następujące kraje: Algieria, Brazylia, Kolumbia, Egipt, Ghana, Iran, Wybrzeże Kości Słoniowej, Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Uzbekistan, Senegal, Tunezja i Urugwaj. Przypomnijmy, że łącznie na MŚ zagra 48 reprezentacji. Jest to więc blisko jedna trzecia całej stawki. W medialnych doniesieniach nie ma słowa o Polsce, której kibice w przypadku awansu mieliby mieć utrudniony dostęp do biletów.

Mundial rozpocznie się 11 czerwca meczem Meksyku z RPA. Spotkania turnieju poza Stanami Zjednoczonymi odbędą się też w Meksyku i Kanadzie.