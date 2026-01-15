Wpis Porto o Bednarku niesie się po świecie. Tak go docenili

Jan Bednarek ma za sobą słodko-gorzki wieczór. W środowym meczu z Benficą Lizbona spisał się znakomicie. W 15. minucie kapitalnie złożył się do strzału głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Gabriego Veigi i zdobył bramkę na wagę zwycięstwa 1:0. Dzięki niemu Porto awansowało do półfinału Pucharu Portugalii i wyeliminowało najgroźniejszego rywala. Zła wiadomość jest taka, że polski stoper doznał kontuzji i musiał zejść z boiska 15 minut przed końcem. Na szczęście po badaniach lekarze wykluczyli poważniejszy uraz.

Post FC Porto robi furorę. Co za porównanie!

Nic więc dziwnego, że reprezentant Polski zbiera zasłużone pochwały. Dziennik "A Bola" dał mu nawet ocenę 8 w 10-stopniowej skali. - Był niezwykle kompetentny, pełniąc rolę lidera - mogliśmy przeczytać. Za to trener FC Porto Francesco Farioli nazwał Bednarka "znakomitym piłkarzem". Jego postawę doceniły także klubowe media.

W czwartek udostępniły na platformie X zaskakujące wideo. Znalazło się na nim zestawienie dwóch trafień przeciwko Benfice. Na jednym z nagrań widzimy środową bramkę Jana Bednarka, na drugim - bliźniaczo podobny strzał legendy FC Porto - Jorge'a Costy. - Duch i DNA, które nigdy nas nie opuszczają. Podczas skoku Bednarka wszyscy poczuliśmy zbiorowy impuls - czytamy we wpisie.

Bednarek w jednym szeregu z legendą. Ależ gest FC Porto!

Takie porównanie to dla Bednarka z pewnością olbrzymia nobilitacja. Jorge Costa jest bowiem jedną z najbardziej zasłużonych postaci w historii FC Porto. W jego barwach rozegrał 358 spotkań i sięgnął z nim po trumf w Lidze Mistrzów, Puchar Zdobywców Pucharów, osiem tytułów mistrza kraju i pięć Pucharów Portugalii. Podobnie jak Polak również występował na pozycji środkowego obrońcy. W latach 2014-15 był dyrektorem generalnym klubu. Niestety 5 sierpnia 2025 r. w wieku zaledwie 53 lat zmarł z powodu nagłego zatrzymania akcji serca.

Postawę Bednarka docenili także kibice. W komentarzach pod postem pojawiły się nawet apele, by dostał numer 22, z którym w przeszłości grał Costa. Obecnie Polak gra z "5" na plecach.